El emotivo homenaje que le rindió Día a Día al hijo de Luly Bossa: "Ángelo será tu angelito"

En la mañana del sábado 9 de marzo de 2024, la reconocida actriz Luly Bossa anunció que su hijo Ángelo había fallecido tras complicaciones de una virosis. El equipo del programa matutino Día a Día decidió hacer un homenaje al joven y su madre.



"Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", comunicó Luly Bossa por medio de sus redes sociales.

Asimismo, la actriz comentó: "Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor".

La muerte de Ángelo, el hijo de la actriz, movió las fibras de muchos, quienes manifestaron su apoyo en este momento de duelo. Algunos de los que se unieron a estas muestras de afecto fueron los presentadores y el equipo de Día a Día, quienes decidieron iniciar la emisión de la mañana del lunes 11 de marzo de 2024 dedicándoles unas palabras a Bossa y su hijo.

"Arrancamos nuestro programa dando un sentido homenaje a Ángelo, hijo de nuestra queridísima Luly Bossa, que el fin de semana partió al eterno descanso del señor. A Luly y a toda su familia le mandamos nuestro abrazo de solidaridad", comentó el presentador Carlos Calero. En compañía de Carolina Soto y Catalina Gómez, el presentador encendió unas velas a la Virgen en honor a Ángelo.

"Ángelo, como su nombre lo dice, será tu angelito que siempre te va a acompañar, Luly, y un abrazo gigante para ti en ese momento", añadió Soto.

¿Cuál problema estaba padeciendo el hijo de Luly Bossa antes de morir?

Ángelo Bossa Brieva, quien nació el 20 de septiembre de 2001, padecía una enfermedad degenerativa, la cual hizo que perdiera la movilidad siendo un niño. El hijo de Luly Bossa fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne.

Según un video que compartió Luly Bossa, su hijo estaba padeciendo una fuerte virosis, la cual, al parecer, se complicó durante las primeras horas del sábado 9 de marzo de 2024.