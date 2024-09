Murió Sérgio Mendes, importante músico brasilero, a los 83 años

El músico brasilero Sérgio Mendes murió a los 83 años en Los Ángeles, así lo reportó en las últimas horas el medio estadounidense TMZ. Por el momento, se desconoce la causa de fallecimiento del cantante y arreglista.

¿Quién era Sérgio Mendes?

Mendes empezó a ser reconocido en la industria musical de Brasil en los años 60, cuando lanzó su álbum debut Dance Moderno. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los artistas más representativos del bossa nova, la samba y el jazz.

El talento de Sérgio Mendes en la música fue innegable para sus seguidores. El hombre de 83 años fue cantautor, compositor y arreglista, presentando al público más de 55 trabajos que son referentes de la música brasilera en el exterior.

A lo largo de su carrera alzó tres premios Grammy y, en el año 2012, lo nominaron a los Premios Óscar en la categoría a mejor canción original por el tema musical Real in Rio, de la película animada Río.

Sérgio Mendes estudió música en el conservatorio de Niterói, su ciudad de origen, Brasil, pero desde el año 1964 se radicó en los Estados Unidos, país desde el que creó y representó los sonidos de su país.

Su inspiradora historia de vida e impacto en la música internacional también lo llevaron a ser el protagonista de un documental, el cual llevó por nombre Sérgio Mendes: In the Key of Joy.

Más que nada, tema de uno de los álbumes que presentó junto a su agrupación Brasil '66 en el año 1966 fue uno de los más reconocidos en su carrera. De hecho, en el año 2006 la canción fue reinterpretada por el grupo musical Black Eyed Peas.

En su vida personal, el artista Sérgio Mendes estuvo casado con Gracinha Leporace, con quien tuvo cinco hijos.