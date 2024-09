Natalia dice adiós al Desafío XX y se despide de Kevyn: ¿habrá reconciliación?

El capítulo 111 del Desafío XX, de Caracol Televisión , estuvo cargado de intensas emociones. Esta vez, la eliminada fue Natalia Rincón, quien en la última etapa del concurso perteneció al equipo Tino.

Natalia y su dupla, Be, fueron eliminados por sus compañeros Darlyn Giraldo y Sensei. Aunque la bogotana, de 25 años, logró alcanzar a sus rivales en la última etapa del desafío a muerte, no fue suficiente y quedó por fuera de la competencia, esto a pocos días de que se acabe el reality.

Luego de que la presentadora Andrea Serna le informó a Natalia que su historia en el Desafío XX había terminado, la concursante respondió: “No pasa nada, yo me voy contenta. Yo sé que afuera me esperan cosas demasiado grandes, así como a todos ustedes. Vamos con toda”.

¿Qué le dijo Natalia a Kevyn?

Natalia, quien protagonizó un acercamiento con Kevyn, del equipo Pibe, había terminado su relación con el participante antes de que empezara la última etapa del reality.

Serna le preguntó a Kevyn si tenía algo que decirle a Natalia previo a su partida de la Ciudad de las Cajas, a lo que él respondió: “Siempre le he dicho que es una personita muy guerrera, que todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Me enseñó a visualizar también, la paciencia que tiene esta mujer muchas veces lo demostró acá, en el box negro, pues hoy es la ‘reina de la muerte’. La inteligencia de siempre resolver, de medir las cosas, de tomarse su tiempo y hacerlo bien”.

Mientras Kevyn le dedicaba esas palabras a Natalia, ella sonreía. Pero el discurso del concursante no terminó ahí y prosiguió: “Es una personita soñadora, bonita y yo sé que afuera le esperan muchas cosas más”.

Natalia le respondió: “Que es un excelente competidor, que me quedo con lo mejor de él, que se la ha luchado para llegar hasta este punto. Es una persona que, muchas veces, se ha echado el equipo al hombro en varias etapas, entonces que le deseo lo mejor, que me alegra mucho que esté en este punto. Sé cuánto lo quería, sé cuánto lo anhelaba. Pase lo que pase, en lo que falta, afuera le espera un futuro grandísimo. Siempre le dije: ‘sueña en grande, que le tengas pavor a tus sueños de los grandes que son’. Entonces, me alegra que te hayas quedado con esto”.

Esa última frase se la dijo Natalia directamente a Kevyn, a lo que él respondió: “Muchas gracias”.

