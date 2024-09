Alejo dice si traicionó a Santiago en prueba de las familias del Desafío: "Me arrepiento"

En medio del Desafío XX una prueba causó gran polémica en redes sociales, se trató de la última antes de la etapa dorada en la que algunos participantes tuvieron el gusto de reunirse con sus seres queridos. Lo cuestionable fue el comportamiento de Alejo, quien dejó atrás a sus coequiperos Santiago y Francisco .

¿Qué pasó en la polémica prueba?

Lo que se vio en ese capítulo es que, aunque Kevyn, Alejo, Francisco y Santiago pactaron ayudarse en un obstáculo de la pesada prueba, al final solo Kevyn y Alejo pasaron, luego de que el paisa soltara la soga con la que podía apoyar a los otros dos participantes.

Tras su eliminación de la competencia, Alejo habló con Noticias Caracol en vivo y en Día a Día sobre lo que ocurrió en esa prueba. ¿Realmente fue una traición?

Alejo reconoció que soltó la cuerda apropósito en la prueba

En primera medida, Alejo señaló que se arrepiente de lo que pasó ese día, señalando que soltó la cuerda pensando en ganar la prueba junto a Kevyn y dejando atrás a Santiago y Francisco.

"Me arrepiento, yo solté la cuerda, no me voy a excusar, yo quería ganar", expresó el exparticipante. Sinembargo, Alejo aclaró que ese día todo fue muy confuso en el progama. "Pensé que era la semifinal, todos pensamos que esa era la semifinal".

Según Alejo, todos pensaron que esta prueba definiría el paso a la final del Desafío XX, "no pensé que el premio fuera ver a la familia, pensé que el premio era el paso a la final".

Es por esto que el participante se arrepiente, especialmente con su amigo Santiago. "Me dolió por Santi, él necesitaba ver a la familia para recargarse, yo todavía tenía mucha batería, yo me lo estaba gozando y no extrañaba a mi familia, pero eso nos sorprendió a todos".