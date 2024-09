Natalia contó en el Desafío sobre la vez que un hombre la persiguió: "Se obsesionó"

En medio de la convivencia del Desafío XX, que ya entró en su recta final, las duplas de participantes han revelado detalles de su vida personal y vivencias afuera de la Ciudad de las Cajas.

En una de esas conversaciones, colocaron sobre la mesa el tema de las parejas tóxicas y relaciones complicadas. Be y Sensei contaron la experiencia con sus ex.

Natalia se involucró en la conversación y les contó a sus compañeros un delicado episodio de su vida por cuenta de un hombre que se habría obsesionado con ella.

“Una vez salí con un man y de un momento a otro yo dije ‘ay, no, aquí no fue’. Salí del trabajo a la casa de mis papás, voy llegando a la casa de mis papás cuando me comienzan a echar pito y cuando volteo era el tipo”, sostuvo Natalia en la ciudadela.

El hombre le habría pedido a Natalia que hablaran y todo indicaría que la estaba siguiendo. “Me tocaba amenazarlo y decirle que yo le iba a meter una demanda. El tipo loco, fue muy especial conmigo, pero se obsesionó", puntualizó.

Ante la confesión, los demás competidores quedaron sorprendidos e incluso Darlyn se mostró asustada por lo que pudo haber pasado Natalia en esa situación.

