Natalia París revela qué busca en su próximo novio: tiene una condición bastante extraña

Desde hace un tiempo a la modelo colombiana Natalia París no se le conoce enamorado, pero recientemente decidió revelar que está interesada en darle una nueva oportunidad al amor en su vida. ¿Cuáles son las expectativas que tiene en su próxima pareja?

Natalia París detalla qué le gusta en un hombre

En medio de una conversación con La Red , de Caracol Televisión, la también DJ aseguró que en esta época de su vida está pensando mucho en el amor.

"Me quiero enamorar, ese es mi estado más rico de la vida, estar enamorada, dar cariño, salir de viaje con mi pareja, me fascina. Ya quiero enamorarme otra vez", aseguró la colombiana.

Cuando le preguntaron lo que debe tener un hombre para enamorarla, Natalia París no habló del físico, sino de la personalidad de ese hombre ideal. "Me gusta que sea un tipo exitoso, un hombre exitoso que entienda cómo es estar con una mujer exitosa, que sale de viaje y es segura de sí misma".

Pero luego Natalia París sorprendió al periodista al revelar que tiene un gusto que a muchos les puede parecer extraño. "¿Sabes qué me encanta? El olorcito", aseguró la modelo y el entrevistador señaló "¿qué huela fino?", pero ella le dijo que no.

"Que huela a sudor. Eso me encanta, el olor a humano, a sudorcito, eso me fascina", concluyó la modelo y DJ.

¿Qué busca Natalia París en Google?

En el mismo espacio le preguntaron a Natalia París si estaría dispuesta a mostrar sus últimas búsquedas en internet. La modelo decidió revelar sus búsquedas y demostró que es una mujer muy responsable.

"La cédula digital porque no la he sacado y el pase, ese no lo encuentro, no sé dónde está. Me toca sacar la cédula y el pase, me toca hacer esas vueltas la otra semana", aseguró la famosa que buscó: ¿cómo sacar la cédula digital y el pase?