Nodal dice que rechazó dos veces grabar con Maluma: "Le tengo respeto"

Las colaboraciones entre artistas son cada vez más populares en la industria musical, ahora especialmente con cantantes de regional mexicano, el género del momento. Por ejemplo, Maluma buscó en dos ocasiones cantar junto a Christian Nodal, pero este lo rechazó y ahora revela los motivos.

>> Lea también: Natalia Barulich, exnovia de Maluma, reveló que es pansexual: ¿qué significa?

¿Por qué Christian Nodal no colabora con Maluma?

Nodal concedió una entrevista en el diario As en la que habló abiertamente sobre su felicidad por el éxito de su música y, en general, por el del género musical del que es exponente. Ante este impacto, otros artistas han intentado colaborar con él.

Entre ellos está Maluma, el cantante colombiano. Cuando la periodista le cuestionó al mexicano el porqué de su negativa al paisa, Nodal señaló que todo tiene un contexto y procedió a explicarlo.

Publicidad

"La posibilidad que hubo en su momento no se me hizo tan cool, eso. Yo dije como, 'no quiero que nadie se meta a porcentaje del compositor'. La segunda vez fue porque la canción era muy comercial y no era lo que estaba buscando", reveló el intérprete de Adiós amor.

¿Existe posibilidad de una canción de Nodal y Maluma?

A pesar de esos dos rechazos, Nodal dejó claro que no descarta a futuro tener una canción con Maluma. De hecho, aseguró que quiere una canción con el colombiano que transmita la energía de los dos.

Publicidad

"Quiero hacer algo que se quede en el gusto y en el corazón de la gente, que vean a Maluma y a Nodal, no haciendo lo típico que hacen, era meramente eso. A Maluma le tengo respeto y admiración por su carrera y todo lo que ha logrado", concluyó el joven de 25 años.

>> Le puede interesar: Aseguran que Christian Nodal padece extraño síndrome de Tarzán: ¿de qué se trata?