Papá de Maryan Gómez habló de la muerte de su hija: "Falleció de un paro respiratorio"

La Fiscalía General de la Nación le solicitó al conductor del carro fúnebre que llevaba a Maryan Gómez, fallecida el pasado 1 de septiembre, que la devolviera al CTI, ya que la mamá y el papá de la joven solicitaron una revisión del cuerpo.

Iván Gómez dijo en La Red, de Caracol Televisión, que la solicitud se hizo porque “hubo una sospecha de que ella tenía una moraditos (en el cuello). Entonces, a última hora, Elisa (mamá de Maryan) pidió una revisión y yo también quería eso”.

¿De qué murió Maryan Gómez?

El papá de la joven confirmó que ella “falleció de un paro respiratorio y una hemorragia de sangre. Le hemorragia de sangre fue por lo que se sospechó que algo le había pasado”.

Previo al pronunciamiento del papá de Maryan se conoció un dictamen médico que no evidenciaba lo que especularon y afirmaron los allegados a la fallecida respecto a su muerte, que estaría relacionada con consumo de estupefacientes. El dictamen aseguró que el motivo fue por muerte natural.

La Red descubrió que el certificado de defunción de Maryan fue anulado hasta que se salgan los resultados de la necropsia y se determinen las verdaderas causas del fallecimiento.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación solicitó a los allegados de la exparticipante del Desafío que se abstuvieran de hablar sobre el tema, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Este sábado, 7 de septiembre, Maryan Gómez por fin fue enterrada.

Los últimos días con vida de Maryan Gómez

El padre adoptivo de Maryan Gómez, exparticipante del Desafío fallecida, reveló detalles de cómo fueron los últimos días de su hija con vida.

Iván Gómez mencionó que la vio por última vez el viernes, 23 de agosto de 2024, previo a su muerte: “La vi feliz de la vida, pero me entristecí porque me dijo ‘voy para un evento’. Pasó una semana y yo triste, llamándola y diciéndole ‘mi amor, vamos a almorzar’ y ella me dijo ‘sí, pa, yo te llamo’”.

Iván sostuvo que “el viernes 30 la llame y le dije ‘vente’ y me dijo que ‘sí, pa, yo voy ahora’, pero nada, no llegó”.

El papá de Maryan contó que el sábado 31 de agosto le sonó el celular y alguien le dijo: “Estoy llamando a escondidas de Maryan. Ella no quiere que usted venga, ella no quiere que usted la vea”.

Iván contó que, camino a la dirección que le habían dado para ver a su hija, le sonó el celular, una mujer habló con él y le dijo que iban a llevar a su familiar a un hospital.

“Una amiga de ella entró con mi bebecita en una silla y cuando la vi me afligí porque la vi desmejoradita. Ya no era la muchacha fuerte, alegre y feliz. Entró en muy malas condiciones. Me miró a los ojos como queriéndome decir ‘papá, tú tenías razón'. Mi niña se me salió de las manos. Yo, aunque quisiera, no tenía control de Maryan; ella me evadía”, narró el hombre.

Iván aseguró que sobre las 9:00 de la noche de ese sábado se fue a descansar y en la medianoche lo llamaron para solicitarle que se acercara al hospital: “Yo desde que la vi cubierta dije ‘ya no está aquí’. Entonces, yo, desesperadamente, le corrí el pelo. ¡No quiero acordarme de eso!”.

