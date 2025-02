Participante de famoso reality de parejas de Netflix denunció a su esposo por violencia de género

Una polémica ha surgido en Argentina, luego de que Emily Ceco, una de las participantes del reality de parejas Love is Blind de Netflix, denunciara a Santiago Martínez, su esposo y a quien conoció en el programa, por violencia de género. En una entrevista la mujer dio detalles de lo sucedido, mostrando las consecuencias de los golpes evidentes en su rostro.

Denuncia de Emily Ceco de Love is Blind

Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron, enamoraron y casaron dentro del formato Love is Blind, un reality de Netflix en el que varios extraños tienen citas a ciegas hasta llegar al altar con la persona de la que se enamoraron sin verla. Los argentinos se convirtieron en una de las parejas más queridas de su temporada.

(Lea también: Tiktoker de 26 años murió por grave enfermedad y su esposo dio la noticia: "Al menos ya no sufre" )

Tras salir del programa, la pareja inició una vida de casados, compartiendo detalles en sus redes sociales. Todo cambió en los últimos días, cuando Emily Ceco apareció con un ojo morado y concedió una entrevista, señalando a su esposo de haberla golpeado.

Publicidad

En medio de un streaming la mujer confesó que "vengo los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar". Detalló que la situación ocurrió de un momento a otro, mientras la pareja preparaba su boda por la iglesia.

"Nosotros nos íbamos a casar de vuelta ahora por la iglesia, porque en el programa nos habíamos casado solo por lo civil. Mi mamá, con mis hermanas, mis tías y mis primas me organizaron una despedida de soltera sorpresa", contó.

Publicidad

Aunque en un principio se mensajeó con Martínez y él parecía feliz con la noticia de la fiesta, cuando ella regresó a la casa en la que vivían juntos la situación fue diferente y él empezó a tratarla mal. "Llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano y con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía y me dijo: ‘vos no te vas a ningún lado’".

En ese momento, según el relato que la mujer dio entre lágrimas, empezaron los golpes. "Le dije ‘por favor, no me pegues’ y me dice ‘sos una put*’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama y ahí me empezó a ahorcar con mis brazos (...) Mientras me pegaba, me empezó a escupir", relató.

La situación escaló y hubo una lucha entre los dos en la que ella resultó bastante lastimada. Según Emily Ceco, su esposo Santiago Martínez la retuvo en su casa, sin posibilidad de comunicarse con nadie o salir. Finalmente, ella pudo escapar días después y pedir ayuda, fingiendo que había perdonado a Martínez y aprovechando un descuido del mismo.

(Lea también: Netflix confirma estreno de la tercera temporada de El Juego del Calamar y otras series en 2025 )

Publicidad

La situación se hizo pública el 13 de febrero en la entrevista, pero la demanda ante las autoridades por violencia de género la impuso Ceco el pasado 11 de febrero, cuando escapó de su casa.

Los mensajes de Santiago Martínez a Emily Ceco pidiéndole perdón

En la entrevista Emily también dejó en evidencia los mensajes que Santiago Martínez le ha enviado desde que ella huyó de casa y lo demandó. "Hoy tengo mi primera sesión de terapia! La primera es free, así que la voy a exprimir jaja", le anunció por chat.

Publicidad

El hombre también le escribió: "Obviamente no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, de gritos, de insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer. Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico, el Santi que por vos también iba a la cancha de Boca y si te fallé y me equivoqué como nunca pensé en la vida que me podía suceder, mis traumas y esa infancia de mierda al final aparecieron y estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo. Yo sufrí mucho Emi y no quiero repetir ese patrón. No te vayas. Te amo".

Líneas de atención en caso de violencia de género

Si usted o alguien más es víctima de violencia de género, en Colombia y Bogotá estas son las líneas de atención: