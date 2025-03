Participante de Yo Me Llamo contó por qué terminó su relación con imitadora de Shakira

A finales de 2023, en la pasada temporada de Yo Me Llamo, una historia de amor cautivó a los televidentes. Los imitadores de Shakira y Elvis Crespo emprendieron una relación delante de las cámaras y conquistaron al público no solo con sus voces, sino con la manera en la que llevaron a cabo su romance.

Luego de su salida del programa, la pareja de músicos siguió con su relación e incluso hubo rumores de que llegarían al altar . Sin embargo, recientemente Andrea Correa, conocida como Yo Me Llamo Shakira, confirmó que su relación había terminado. Información que ahora fue confirmada por la contraparte.

Participante de Yo Me Llamo confirma que su relación terminó

César Narváez ha sorprendido a los televidentes de Caracol Televisión en dos temporadas de Yo Me Llamo , la primera en 2023 con su imitación de Elvis Crespo, cuando inició su relación con la imitadora de Shakira, y actualmente como el doble de Luis Alfonso.

En su más reciente presentación ante los jurados, Yo Me Llamo Luis Alfonso no recibió los mejores comentarios y él explicó que su desconexión con el momento se debía temas personales.

El imitador interpretó 'Mi palabra contra la de ellos' y, aunque una vez más le resaltaron su talento, notaron su estado de ánimo. "No me siento muy bien, esta canción es muy importante para mí porque habla de una traición, lo que estoy viviendo ahora, me faltó el aire porque tengo algo metido en el pecho que no me deja respirar bien", aseguró el cantante.

Amparo Grisales y César Escola le recomendaron al participante utilizar sus sentimientos como inspiración para hacer mejor su show. Por su parte, Rey Ruiz le manifestó su comprensión, "lo entiendo porque a mí me ha pasado, cuando eso pasa afecta la voz, afecta lo que piensas y todo lo que haces en el escenario".

El participante les aseguró que "a la próxima vengo contentoso, no estoy triste, estoy decepcionado". En el camerino, le dio más explicaciones a sus compañeros, "me ganaron las emociones, una persona de la que yo esperaba tantas cosas, tantas metas, tantos proyectos y todo se fue a la miércoles. Eso me tiene con un nudo".

¿Qué dijo Yo Me Llamo Shakira?

Yo me llamo Shakira salió al escenario y cautivó al público y al jurado con su puesta en escena. Caracol Televisión

La ruptura de los dos imitadores ya la había confirmado la misma Yo Me Llamo Shakira en una visita que hizo al programa Día a Día. En medio de su paso por el programa, aseguró que solo habían pasado unos días de haberle dado fin a su relación con el imitador de Luis Alfonso.

"Yo estoy soltera, es oficial", expresó la imitadora de Shakira, dejando sorprendidos a los presentadores de Día a Día. Los presentadores quisieron saber más sobre lo que había pasado entre los participantes de Yo Me Llamo y Carolina Cruz le preguntó si creía que había opción de reconciliación, la cantante prefirió guardar silencio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co