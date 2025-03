Vuelve y juega: Amparo Grisales y César Escola se pelearon en Yo Me Llamo por una participante

Amparo Grisales y César Escola vuelven a ser noticia a nivel nacional por una nueva pelea en un capítulo de Yo Me Llamo. La pareja de jurados del concurso de imitación protagonizó un nuevo enfrentamiento, en el que se alzaron la voz, cuando le daban sus devoluciones a una de las participantes.

¿Por qué pelearon esta vez Amparo Grisales y César Escola?

La primera pelea fue causada por diferencias de opinión entre los jurados por el trabajo de la imitadora de Marisela, en esta ocasión la causante de la discordia fue la presentación de Yo Me Llamo Gloria Stefan, una de las participantes favoritas de la temporada.

Luego de su presentación, la imitadora recibió muy buenos comentarios por parte de Rey Ruiz y César Escola . "Fenomenal, cada día nos sorprendes más, tienes el color, el vibrato igualito, la forma en la que bailas te ves igual que ella, tienes tantas cosas de ella que parece mentira que te puedas parecer tanto", expresó el cantante cubano.

César Escola y Amparo Grisales tuvieron una fuerte discusión Caracol Televisión

Sin embargo, Amparo Grisales aseguró que "me faltó más en el baile. Te vi un poquito tiesa, yo la vi en varios videos y se movía bien, ella mueve los hombros y la cadera con más sabor, lo tienes en la voz. La interpretación estuvo divina, pero vamos con el baile".

César Escola en un principio coincidió con Amparo Grisales en el tema del baile, pero le recalcó a la participante que "podría decir que eres de las pocas participantes de esta temporada que no pierde el color en las notas agudas del original, se te escucha muy exacta". Pero el argentino fue interrumpido por Grisales, quien planteó que "no se puede relajar, si se va convencida de que tiene la voz divina, descuida lo otro y hoy tenía que bailar".

La situación generó una molestia entre ambos jurados, porque Amparo Grisales le pidió a Escola que la dejara hablar, pero él le recalcó que quien lo había interrumpido era ella. "Me interrumpiste, no terminé de hablar. Me censuraron, ya no puedo hablar más", expresó y la actriz le replicó, "qué pereza, es que no se les puede decir que están perfectos cuando no están perfectos".

"Yo a nadie le dije que está perfecta", respondió Escola subiendo la voz, entonces Amparo Grisales le dijo: "Pero no me grites César, estoy hablando. No me subas la voz" y se quitó el in-ear asegurando que el argentino la estaba "aturdiendo".

César Escola aclaró que "estoy hablando fuerte y claro, yo nunca dije que está perfecta, dije que los agudos le suenan igual a diferencia de otros participantes. Nada más dije eso, perdón".

Finalmente, quien cortó la tensión del momento y sacó algunas risas al público presente fue el cubano Rey Ruiz , quien expresó: "Bueno, hablando de todo un poco".

