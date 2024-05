Jessi Uribe sorprendió a Paola Jara con regalo de cumpleaños: "Le pedí al cielo tenerte"

A través de redes sociales, el cantante colombiano Jessi Uribe compartió el regalo que le obsequió a su esposa, la también cantante Paola Jara, por su cumpleaños número 41. La pareja compartió instantáneas de su celebración del segundo aniversario en San Andrés, que coincide con el cumpleaños de la mujer.

La gala fue en un lujoso crucero en la isla, junto con familiares y amigos cercanos, la pareja cenó en medio de las olas del mar Caribe. Una escena bastante romántica para los casados que incluyó una serenata de Jessi dedicada a Paola Jara.

Un romántico regalo de cumpleaños

El cantante compartió con sus cientos de seguidores en Instagram el romántico regalo que le preparó a su esposa por su cumpleaños. La nueva composición de Jessi dedicada a la artista antioqueña.

“¿Cómo estás, bonita? Fue un placer conocerte, te había visto en mis sueños y le pedí al cielo tenerte de frente, porque aunque el mundo es grande, alguien como tú no se encuentra dos veces. Me saqué la lotería y no puedo creer que seas mía…”, dice la canción que el artista acompañó con un video de momentos compartidos con su pareja.

En la publicación, Uribe le envió un tierno mensaje a la cumpleañera: “Te amo bonita, feliz cumpleaños. Esta canción es para ti Paulita, mi hermoso regalo”.

Esta escapada al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es uno de los viajes preferidos de los dos cantantes, pues les gustan los lugares románticos y que los alejan de la rutina, así lo han expresado en algunas ocasiones.

Las reacciones en la publicación de Jessi Uribe no se hicieron esperar. Internautas compararon al artista con el fallecido cantante Joan Sebastián, por el romanticismo y la melodía de la nueva canción. Otros celebraron el amor que profesa la pareja.

“Regalo increíble... Fue como oír a Joan Sebastián”, “Me da igual cómo se conocieron ellos, pero la verdad son hermosos”, “Un amor así nos merecemos todas las mujeres”, son algunos de los comentarios de los seguidores del artista.

