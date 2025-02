Pipe Bueno mandó a hacer molde de una parte del cuerpo de Luisa Fernanda W para viajar con él

Luisa Fernanda W fue una de las famosas que hizo el trend viral de TikTok de aparecer maquillándose mientras reproducía un audio de su pareja. La creadora de contenido dejó escuchar a sus seguidores una curiosa nota de voz, de Pipe Bueno, su prometido, donde este le expresaba que quería llevar el seno izquierdo de la empresaria para que lo acompañara en sus viajes.

"Oíste, amor, de verdad, yo te lo he dicho varias veces, pero vos creés que es molestando. Amor, hagamos un molde de tu pocheca izquierda. Eso para mí sería como un tranquilizante en los viajes, para ponérmelo en la cara cuando esté acostado, cuando esté estresado, cuando tenga presión. Por favor, de la izquierda, un molde de la pocheca izquierda", expresó Pipe Bueno en la nota de voz.

La idea, que en un principio parecía solo una ocurrencia divertida, se materializó cuando Pipe Bueno compartió en sus redes sociales que su esperado molde finalmente había llegado. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue recibir no solo el del seno izquierdo, sino también el del derecho.

Le llegó a Pipe Bueno molde de una parte del cuerpo de Luisa Fernanda W

"Me llegó por fin el molde, no solo de la izquierda, sino de las dos. Siento que ellas me gritan: 'Me recordarás cada que salgo de viaje'. Los que me siguen saben de lo que estoy hablando", escribió el artista, demostrando su característico sentido del humor.

"Jajajaja, todas necesitamos un hombre así en nuestras vidas, jajajaja", "está enamorado y la desea mucho 😍😍", "necesito un Pipe Bueno obsesionado así por mí, pero con amor bonito y lindo 😍😍😍😂😂😂😂", comentaron algunas seguidoras de Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las famosas parejas más queridas en Colombia - Instagram: @luisafernandaw

Desde el inicio de su romance, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han sido una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento colombiano. Su vida en pareja, su faceta como padres y sus proyectos profesionales han estado constantemente en el ojo público, lo que les ha generado tanto apoyo como críticas.

En esta ocasión, aunque algunos cuestionaron la necesidad de hacer pública esta anécdota, la mayoría de los seguidores celebraron la forma en que manejan su relación, destacando la complicidad y el buen humor que los caracteriza.



¿Cuántos años tienen Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Pipe Bueno, cuyo nombre real es Andrés Felipe Giraldo Bueno, nació el 7 de febrero de 1992 en Cali. Esto significa que actualmente tiene 33 años. Desde muy joven, Pipe mostró un gran talento para la música, lo que lo llevó a iniciar su carrera artística a los 16 años. Con el tiempo, se ha consolidado como uno de los cantantes más reconocidos de la música popular y ranchera en Colombia, además de incursionar en otros géneros como el reguetón.

Por otro lado, Luisa Fernanda W, cuyo nombre completo es Luisa Fernanda Cataño Ríos, nació el 16 de julio de 1993 en Medellín, Antioquia. Actualmente, tiene 31 años y es una de las creadoras de contenido más populares de Colombia, con millones de seguidores en sus redes sociales. Su carrera despegó gracias a su carisma y su habilidad para conectar con su audiencia a través de contenido variado que incluye moda, belleza, estilo de vida y música.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W actualmente están comprometidos - Fotos: @pipebueno / @luisafernandaw

