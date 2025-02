Luisa Fernanda W expuso a Pipe Bueno y los 'picantes' mensajes que le envía: "Necesito que peleemos"

Luisa Fernanda W decidió unirse a una nueva tendencia en redes sociales que consiste en publicar un video realizando una actividad, pero el audio son los mensajes de voz que le envía alguien. En su caso, decidió maquillarse mientras escuchaba los audios que le envía Pipe Bueno cuando no están juntos.

Por sus respectivos trabajos, ella como creadora de contenido y él como cantante, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno suelen pasar algunas temporadas separados, motivo por el que el artista le envía algunos mensajes de voz manifestándole lo mucho que la extraña.

¿Qué mensajes le envía Pipe Bueno a Luisa Fernanda W?

"Maquillándome con los audios de mi amor", escribió la influenciadora en la descripción del video, pero para sorpresa de muchos, los mensajes no eran tan románticos como se esperaba, sino que demostraban otra urgencia por parte del cantante caleño.

"Oiga, mor, pilas pues que ya voy llegando, pero estoy como estresado, necesito que me relajes", le dice en el primer audio, pero el segundo seleccionado por Luisa Fernanda W fue el que más comentarios generó por parte de los internautas.

Pipe Bueno le propuso a su pareja crear un molde de una parte de su cuerpo, con el objetivo de extrañarla menos cuando se va solo de viaje. "Yo te lo he dicho varias veces, pero vos creés que estoy chimbeando. Hagamos un molde de la pucheca izquierda tuya, eso para mí sería como un tranquilizante en los viajes, cuando estoy estresado y con presión. Amor, por favor, de la izquierda".

El cantante también le manifiesta en esos mensajes su amor y lo mucho que la extraña, como a sus hijos y hasta le da serenatas personalizadas. "Me levanté extrañando tus nalgas al lado mío y a mis bebés, y a esos perrhijos, tenemos ya demasiados bebés en la casa, todos varones".

En medio de esos espacios en los que no están juntos el cantante también le hace otras curiosas solicitudes. "Envíame una foto de esas, motívame, algo que me vuelva loco, porfa. Amor dime que me estás esperando igual que yo, no solamente para hacer el amor, sino que extraño que me chingues la vida todo el día, que me jodas, necesito llegar a que me jodas la vida. Para que me entiendas necesito llegar a pelear contigo, peleemos, porfa".

Las declaraciones de Pipe Bueno en los comprometedores mensajes causaron revuelo entre los seguidores de la pareja. "El Pipe es bien sexoso", "¿Y van a sacar el molde?", "La vida me trata como la pucheca derecha de Luisa", "A uno no lo han querido es nada", "Pipe siendo Pipe", entre otros.