Piqué reveló intimidades de su vida con Clara Chía y lanzó pulla a Shakira: "Mejor con los años"

Gerard Piqué fue el más reciente invitado al programa de entrevistas español La Revuelta, el mismo en el que el cantante Raphael sufrió un percance de salud , y allí se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida ligados a sus opiniones políticas, su economía y, por supuesto, el amor.

El presidente de la Kings League cerró el año 2024 con una interesante entrevista en la que habló sin pelos en la lengua sobre diferentes aspectos que pueden ser polémicos para la prensa internacional. Empezó hablando de su aspecto laboral y lo que ha conseguido dos años después de retirarse del fútbol profesional y crear su propio torneo.

"Empezó como broma y, dos años después, tenemos casi 200 personas trabajando en ello", señaló orgulloso el español al hablar sobre el crecimiento de la Kings League a nivel mundial.

Gerard Piqué habla sobre su ego

Por otro lado, el exfutbolista habló de un tema por el que muchas veces lo han criticado en redes sociales, su aparente arrogancia. "Todos tenemos nuestro ego, yo más que ego he sido muy chulo, a veces incluso prepotente, pero ego... no creo que sea la palabra. Yo no necesito gustar a la gente. He hecho barbaridades que no eran para gustar a la gente", expresó.

En medio del programa, precisamente para apelar al ego del español, se le recordaron algunas de sus jugadas más icónicas y aplaudidas por los hinchas del Barcelona. Piqué aseguró que no se deja deslumbrar por lo que fue su camino como deportista y que ahora solo conserva los mejores recuerdos de lo que vivió en ese entonces.

"Nunca he visto un partido que he jugado", aseguró y agregó que ni siquiera se ha interesado por ver uno de sus partidos más importantes. "Nunca he visto la final de Sudáfrica. Nunca he visto el partido. Lo que has vivido, lo has vivido. He visto la famosa última jugada, pero el partido nunca lo he visto".

También le preguntaron por cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias y aseguró que "no estamos preparados en este país para hablar de dinero". Pero bromeó recordando que cuando abandonó al Barcelona, "decidí irme y renunciar a un año y medio de contrato. Sin ese año y medio pues un poco más jodido".

La indirecta de Piqué a Shakira

Como es tradición en La Revuelta, al final del programa se empiezan a hacer preguntas más personales y relacionadas con la intimidad, que exponen ante el público cómo es la vida amorosa y sexual de los famosos invitados.

Para entrar en el tema, justo después de hablar de su economía, el exfutbolista español señaló que "en los dos voy muy bien. Hay que crecer siempre. Vamos a mejor con los años", palabras que para muchos fueron tomadas como una indirecta para su expareja Shakira .

La típica pregunta en el programa sobre la vida íntima de sus invitados es: ¿cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?. La respuesta de Piqué causó revuelo en las redes sociales, señalando que en el último mes, tuvo intimidad con su pareja todos los días. "Una relación sexual al día. Te diría que 30 puntos".

