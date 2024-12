Piter Albeiro denuncia que abogado amenazó con matarlo y, aunque lo capturaron, ya está libre

Piter Albeiro denunció a través de sus redes sociales que un abogado “me iba a matar el sábado 30 de noviembre”. El sujeto publicó un video en el que lo amenazaba y, tras esto, fue capturado. Sin embargo, según informó el humorista, el sujeto fue liberado el domingo.

Las amenazas del abogado contra Piter Albeiro

El comediante abrió un hilo en su cuenta de X que inició con el video que grabó el hombre que lo habría amenazado. El hombre se dirige a un póster de Piter Albeiro y lo llama “enfermo, psicópata, asesino. En su mirada se nota lo que usted es. Usted ya está muerto en vida, pero ahora va a estar muerto en físico”.

El que me iba a matar el sabado 30 de noviembre fue capturado, gracias a la reacción de la policia de vigilancia y la sijin pudieron dar con el paradero de un sujeto que habia viajado desde bogota hasta popayan y que con un megafono en las horas de la mañana advertia que me iba a… pic.twitter.com/tqfOuPv3Gb — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) December 3, 2024

El sujeto le decía al humorista que se entregara a la justicia para que pueda “vivir tranquilo en una cárcel. Ya le mandé a decir y no escuchó. Entréguese y programe sus visitas en Miami, La Tramacúa o en La Picota. Si no lo hace, morirá de la manera más atroz y si vive en la cárcel, morirá, pero no de una sola. Usted será violado, apuñalado, descuartizado, usted se lo buscó, usted apátrida que no quiere volver a Colombia”. Afirmó que Piter Albeiro “es un delincuente”.

Tras este video, el comediante dijo que, “gracias a la reacción de la Policía de vigilancia y la Sijín pudieron dar con el paradero de un sujeto que había viajado desde Bogotá hasta Popayán y que con un megáfono, en las horas de la mañana, advertía que me iba a descuartizar”.

Según Piter Albeiro, las autoridades localizaron al abogado “en un hotel de un barrio bastante peligroso donde pudieron entrevistarlo para averiguar qué sucedía, grabaron todo, el señor manifestó que es abogado y que me iba a dar de baja; la Policía decidió esperar afuera del hotel por si salía armado, bajó varias veces desnudo con unas esposas en la mano. Ya en la noche, al salir del hotel, fue requerido nuevamente por la Policía y el tipo llevaba puesto un chaleco antibalas y una máscara blanca, por lo cual fue capturado en flagrancia por presunto uso de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo que además permitió minimizar el riesgo de mi vida en ese momento. La Policía me avisó y salí al escenario como era mi deber para con las personas que me quieren y me apoyan, a hacer lo que amo sin saber si podía haber alguien más de cómplice con el tipo”.

"Este señor apareció con una historia que solo la replicaron quienes tienen interés de causarme daño", afirmó Piter Albeiro - Instagram de Piter Albeiro

Piter Albeiro dice que quien lo amenazó tiene varias anotaciones

El humorista manifestó que su presunto agresor “le dijo a uno de los policías que él tenía el apoyo de un periodista, quien al parecer podría también estar detrás de este fallido atentado. A ese señor yo lo he denunciado dos veces y tiene noticias criminales, primero por injuria junto con otros y luego otra por amenazas de muerte e intimidación”.

Piter Albeiro sostuvo que el abogado detenido “tiene un prontuario criminal bastante amplio en el que aparecen, entre otros delitos: amenazas contra defensores de derechos humanos (1), calumnia (1), amenazas (1), violencia intrafamiliar (1), constreñimiento ilegal (1), lesiones (1), lesiones con perturbación psíquica (1), falsedad en documento público (1), y como abogado tiene cuatro procesos disciplinarios por faltas contra la profesión, uno de ellos por amenazar con arma de fuego a unos adultos mayores y menores de edad (asunto complejo de la peligrosidad del señor).

Según el humorista, “este señor apareció con una historia que solo la replicaron quienes tienen interés de causarme daño, entre otros físico, ellos planearon el montaje pensando que con eso me iban a callar o asustar. Afirmó que “en mi vida he visto a ese señor, su odio hacia mí no lo entiendo”.

Piter Albeiro, que agradeció a la Policía por “su apoyo y cariño”, señaló que “ME CONOCEN, saben que jamás he hecho nada malo, por eso ando tranquilo y con la frente en alto, ME APOYO EN MIS AMIGOS QUE COMPRAN ENTRADAS Y VAN A MIS PRESENTACIONES, ESOS QUE ME HAN VISTO LUCHAR DURO POR CADA UNO DE MIS SUEÑOS. Los que han comprado mi libro y han leído mis historias. Los que me han buscado para hablar de emprendimiento”.

Admitió que “este año no ha sido bueno para mi imagen por cuenta de frustrados que no han podido tener éxito por estar haciendo daño a los demás”, por lo que lamentó que “al tipo lo soltaron ayer (domingo), no valen pruebas de verdad, acá se le cree al ‘que me caiga bien’, así que Dios proveerá”.

