Piter Albeiro habla sobre amenazas en su contra: "No le estaba prestando atención"

Piter Albeiro hizo graves denuncias a través de sus redes sociales, contando que un hombre aseguró que asistiría a su show en Popayán para matarlo. A pesar de que el sujeto fue capturado en la ciudad y contaba con dos denuncias previas del famoso, fue dejado en libertad al día siguiente.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , el comediante colombiano detalló que las amenazas iniciaron a mediados de este año, luego de que él denunciara a esta persona por injuria y calumnia. Todo empezó con unos videos de YouTube que el hombre realizó en contra del humorista.

¿Qué está pasando con Piter Albeiro?

"Lastimosamente este año no ha sido mi año. Empezó en abril un tema contra mí, simplemente porque no me quise dejar calumniar, injuriar, acerca de mi trabajo y de lo que he conseguido con tanto esfuerzo", señaló.

Omar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, detalló que esta persona empezó a realizar unos videos en YouTube en los que decía mentiras sobre los orígenes de su dinero. Él decidió ignorar públicamente al personaje, aunque sí lo demandó por injuria agravada y calumnia, un proceso que se supone está avanzando.

"Yo no le estaba prestando atención, pero entre más indiferente era yo con esa gente, se pusieron un poco más agresivos. En estos últimos meses este personaje en su página de Facebook comenzó a colocar: 'voy a dar de baja a Piter Albeiro, yo soy el que lo voy a matar y a capturar'".

¿Quién es el hombre que está amenazando a Piter Albeiro?

Según Piter Albeiro, el tema empeoró cuando el hombre manifestó públicamente que iría a su show en Popayán para matarlo. "Él ve que yo me voy a presentar en Popayán, el señor vive en Bogotá, y primero dice que quiere comprar entradas y ofrece como 500 mil pesos por cada entrada, cuando había entradas de 80 o 90 mil pesos que podía comprar, entonces eso lo vi tan ridículo que no le presté atención".

Sin embargo, la situación escaló y, tres semanas antes de su show, Piter Albeiro hizo una segunda denuncia al sujeto. "Tuve que poner un segundo denuncio, que tiene noticia criminal también, por intimidación y amenazas de muerte que se habían hecho como tres semana antes, porque él llamó primero al teatro, se identificó y les dijo: 'quiero que le digan a Piter Albeiro que tal día yo voy a ir al teatro y lo voy a matar'".

Llegó el día de la presentación del humorista en la capital del Cauca y "nos llaman a decirnos que frente al teatro hay un señor con un megáfono diciendo que me va a descuartizar, que me va a torturar". Eso nuevamente puso en alerta al humorista y a su equipo, quienes acudieron a las autoridades. "Lo primero que hicieron fue llegar al teatro, el señor se acababa de ir, policía de inteligencia lo ubicó en un hotel".

Los uniformados encontraron al hombre y le preguntaron por lo que estaba haciendo en el teatro. "Ahí es donde lo graban, el señor dice 'es que esta noche voy a ir a darle de baja y si ustedes no me dejan hacerlo igual lo voy a hacer'", señaló el humorista. Piter Albeiro esperaba que en ese momento capturaran al hombre por sus delicadas declaraciones, pero simplemente le dijeron que debía denunciarlo.

De todas formas, el humorista recibió apoyo de las autoridades que se quedaron monitoreando al sujeto. "Podía ser una amenaza y ya, el problema es cuando el señor sale del hotel y lo requisan y el tipo lleva chaleco antibalas, una máscara, iba al teatro". En ese momento, los uniformados capturan al sujeto por portar cosas privativas de las fuerzas militares.

En ese momento le avisan a Piter Albeiro que puede realizar su show con tranquilidad, pues el hombre ha sido capturado. Pero el humorista recalcó que "igual es duro uno pararse en un teatro totalmente lleno, con todas las luces oscuras, con una luz en la cara, a fingir que estas perfectamente bien de ánimo y hacer reír a todo el mundo. Efectivamente lo hice, es mi trabajo, amo lo que hago, pero sin saber si había alguien cómplice de él ahí, igual el show lo hice con todo el cariño del mundo porque si algún día me tengo que ir de este mundo al menos que sea haciendo algo que amo como es tratar de hacer reír a la gente".

Hombre que amenazó a Piter Albeiro quedó en libertad

El comediante detalló que en ese momento le dijeron que, seguramente, al día siguiente el fiscal encargado presentaría al hombre ante un juez, pues ya habían tres denuncias en su contra y la policía tenía los videos del señor haciendo amenazas directas. Sin embargo, "lo que pasó es que al otro día el fiscal lo soltó, ni siquiera lo presentó ante un juez".

Según Piter Albeiro, no le dieron ninguna explicación sobre esta decisión, a pesar de que "lo capturan en flagrancia y en el relato de los hechos, el policía que hace el informe dice que el señor, dentro de la patrulla, dice: 'es que voy a ir a vengarme de Piter Albeiro, voy al teatro a darlo de baja'.

El famoso dijo que "ahí si me dio rabia y lo hice público en redes sociales" y que actualmente está a la espera de que avance el proceso legal que tiene en contra del sujeto. Le pide a las autoridades tomar acciones antes de que sea muy tarde.