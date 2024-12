Piter Albeiro: ¿quién es el hombre detrás del popular comediante?

Vivir de contar chistes y hacer reír a otras personas podría ser una de las tareas más difíciles que hay y esto es algo que aceptan constantemente comediantes como Piter Albeiro. Además, en su vida no todo son risas y también han tenido que enfrentar amenazas situaciones de peligro.

Amenazas a Piter Albeiro

Piter Albeiro denunció recientemente una difícil situación que esta viviendo por cuenta de un sujeto, que al parecer es abogado, y ha hecho públicas varias advertencias por las que el humorista cree que su vida está en peligro.

Por medio de redes sociales, el humorista reveló el video de un hombre que, dirigiéndose a un póster de Piter Albeiro, lo llama “enfermo, psicópata, asesino” y asegura que “en su mirada se nota lo que usted es. Usted ya está muerto en vida, pero ahora va a estar muerto en físico”.

Además, el sujeto también dice que Piter Albeiro es un delincuente y debe presentarse a las autoridades para “vivir tranquilo en una cárcel”.

“Ya le mandé a decir y no escuchó. Entréguese y programe sus visitas en Miami, La Tramacúa o en La Picota. Si no lo hace, morirá de la manera más atroz y si vive en la cárcel, morirá, pero no de una sola. Usted será violado, apuñalado, descuartizado, usted se lo buscó, usted apátrida que no quiere volver a Colombia”, menciona el hombre.

De acuerdo con lo dicho por el comediante, luego de que él presentara la denuncia formal, la Policía detuvo al sujeto en un hotel de Bogotá, hasta donde habría llegado proveniente de Popayán. Sin embargo, después de unos días quedó en libertad, lo que le preocupa a Piter Albeiro.

Mientras se sabe qué sucederá con este hombre, que además tienen anotaciones judiciales por calumnia, amenazas, violencia intrafamiliar, constreñimiento ilegal, lesiones, lesiones con perturbación psíquica y falsedad en documento público, entre otras, Piter Albeiro continúa realizando sus presentaciones.

¿Cómo empezó Piter Albeiro en la comedia?

Antes de ser el reconocido humorista, Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, llegó a ser teniente de la Policía y por una mala jugada del destino tuvo que pagar tres años de cárcel.

Aunque nació en Bogotá el 2 de diciembre de 1976, se considera todo un santandereano, porque fue en Bucaramanga que su carrera se encumbró.

El 1 de junio de 1994 entró a la Escuela General Santander y mando lejos el sueño de su papá de que fuera médico como él. Prefirió los uniformes a las batas y los hospitales y terminó como oficial de la Policía. Se adaptó fácil a la rigidez de los cuarteles y nunca perdió su sentido del humor.

Desafortunadamente, en 1998, la Fiscalía ordenó su captura por homicidio, incendio y tortura, por la muerte de dos hermanos que habían detenido y que murieron calcinados. Estuvo preso desde junio del 98 hasta junio del 2000, pero la justicia lo absolvió después de 27 meses y lo declaró inocente.

Siendo cadete se presentó por primera vez en Sábados Felices y desde allí la idea de contar chistes para ganarse la vida le quedó en la cabeza, pero fue luego de salir de la cárcel que volvió al programa para quedarse durante más de 20 años. Su nombre artístico lo tomó de una serie.

“Un personaje de ruana y sombrero no podía llamarse Alejandro Leiva, entonces en esa época había una serie que se llamaba ‘Romeo y buseta’, donde Peter Alexander Tuta, que era el hijo de Jorge Velosa, era un nombre chistoso y entonces ese conjugar un nombre muy americano con uno muy colombiano sonaba bien”, cuenta sobre por qué decidió llamarse Piter Albeiro.

Tras salir de la televisión, Piter Albeiro se fue con su familia tras el sueño americano, en donde tiene prósperos negocios.