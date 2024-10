Presentadoras de Día a Día se le midieron a cantar en La Descarga: ¿cómo les fue?

En el más reciente capítulo del reality La Descarga , de Caracol Televisión, se conformaron finalmente las selecciones de los cuatro mentores Santiago Cruz, Maía, Marbelle y Gusi. Para dar un ejemplo de lo que pasará ahora en la competencia, las presentadoras de Día a Día sirvieron de ejemplo.

En la mañana de este 22 de octubre en el programa matutino, Carolina Soto, Catalina Gómez y Carolina Cruz anunciaron a los televidentes que hace dos semanas estaban preparándose con los mentores musicales para realizar una presentación con ellos. Finalmente, mostraron cómo fue el resultado de esos shows.

El objetivo de estas presentaciones es mostrar que, cada semana, el mentor cantará junto a su participante favorito y la presentación que más le guste a los televidentes se llevará 25 millones de pesos.

Carolina Soto cantó junto a Maía en La Descarga

Carolina Soto se unió a la selección de Maía y decidió interpretar junto a la mentora la canción 'Niña bonita'. La presentadora resaltó que fue gracias a la paciencia y lecciones de la cantante que logró hacer esta presentación.

Publicidad

"Mi talento no es cantar, Maía me tuvo mucha paciencia, yo no canto ni en la ducha", expresó la caleña.

Tras la presentación, Soto recibió los comentarios de Santiago Cruz y Gusi, quienes aplaudieron su valentía. "¿Cuándo aprendiste a cantar y cuándo se te olvido?", le dijo el tolimense a la presentadora, mientras el otro mentor le expresó: "no nos llames, nosotros te llamamos".

Publicidad

Catalina Gómez cantó con Santiago Cruz en La Descarga

Por otro lado, Catalina Gómez se integró a la selección amarilla con el mentor Santiago Cruz. En este caso, el artista eligió cantar con ella la canción 'Un amor de verdad'.

La presentadora señaló que "nunca había cantando, no me siento segura. Me gustan mucho las canciones de Santi, entonces yo pensé que él iba a escoger algo que me sonaría bien, pero escogió una canción que es de mis favoritas y que me dan ganas de llorar. Era difícil porque yo quería cantar y se me cortaba la voz".

Para su sorpresa, Gómez recibió muy buenos comentarios de los mentores. Gusi le dijo: "Cata, qué buena sorpresa, tiene una muy buena vocalización, que es muy importante".

Carolina Cruz cantó con Gusi en La Descarga

Finalmente fue el turno de Carolina Cruz, quien entró a la selección del mentor Gusi y cantaron a dúo el tema 'Locos dementes'. La presentadora vallecaucana destacó que "es una de mis canciones favoritas de Gusi, no fue difícil aprendérmela, pero estaba muy nerviosa".

Publicidad

Sus compañeras recordaron que ese día les sorprendió que "fue la primera vez que vimos a Carolina Cruz nerviosa". A pesar del temor, Cruz fue una de las más aplaudidas y hasta le ofrecieron un lugar entre los mentores.

Santiago Cruz señaló: "Caro, esto estuvo muy bueno. Mejor dicho, te tenemos acá una silla en el programa. Solo hay que cambiar el Santi por Caro, se deja el Cruz".