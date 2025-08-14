Publicidad

Senador de EE. UU. Bernie Moreno cree que Maduro no estará en presidencia de Venezuela en diciembre

Senador de EE. UU. Bernie Moreno cree que Maduro no estará en presidencia de Venezuela en diciembre

"No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos", afirmó Moreno, republicano de Ohio y de origen colombiano, en un encuentro este jueves en Cartagena.

Bernie Moreno y Nicolás Maduro.jpg
Bernie Moreno y Nicolás Maduro.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 14, 2025 09:30 p. m.
agosto 14, 2025 09:30 p. m.

El senador estadounidense Bernie Moreno aseguró este jueves en la ciudad de Cartagena que Nicolás Maduro no estará en la Presidencia de Venezuela en diciembre y advirtió que el país vecino se merece un líder que se preocupe por su gente. "No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año", expresó Moreno al participar en un coloquio con el exministro de Defensa colombiano y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón y el senador estadounidense Rubén Gallego en el X Congreso Empresarial Colombiano.

El jueves de la semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una nueva recompensa de 50 millones de dólares por Maduro. Estados Unidos acusó al autoproclamado gobernante venezolano en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país", indicó la semana pasada la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

En ese sentido, el senador Moreno, republicano de Ohio, afirmó este jueves que "Venezuela se merece un líder que se preocupe por la gente del país". "Lo hemos designado como un terrorista, ofrecemos una recompensa de 50 millones por su captura, es el doble de la recompensa que teníamos por Osama Bin Laden. Hemos desplegado buques de la Armada en el Caribe y el bajo Golfo de América (de México)", expresó Moreno, de origen colombiano.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de 5.000 efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales.

Beneficios para Colombia

El exministro Pinzón manifestó por su parte que si "el régimen de Maduro cae, seguramente también será un beneficio" para Colombia. "Eso significa que toda esa proyección de violencia y todo ese corredor de narcotráfico y minería ilícita que está en ese país deja de ser una presión permanente para Colombia", añadió Pinzón.

Igualmente consideró que no se puede "subestimar" el acuerdo entre Colombia y Venezuela, firmado el mes pasado, para crear una zona económica binacional en la frontera, que establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, con una vigencia de cinco años. "A mí me parece que el país no puede subestimar este asunto de la zona binacional que se ha planteado. Ese es un asunto de la mayor gravedad para la soberanía en Colombia y para el futuro del país. Y si hay algo que creo que va a ser importante es salvar a Colombia como una democracia que mantiene sus instituciones porque es la mejor manera de ayudar a Venezuela", afirmó el exministro.

EFE

