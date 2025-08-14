Nueva hipótesis en rara desaparición de niña Valeria Afanador en Cajicá daría giro a investigación

Familiares, amigos, bomberos y hasta habitantes de Cajicá continúan su intensa búsqueda para encontrar a Valeria Afanador, una niña de 10 años que se habría salido de su colegio ubicado en el mismo municipio el pasado 12 de agosto y, desde entonces, no ha podido volver a casa. Sin embargo, el operativo para encontrarla parece estar a poco de dar un giro por la más reciente hipótesis revelada.

Iniciemos con un poco de contexto: según informes oficiales, la desaparición de la menor se notificó hacia las 10:45 de la mañana. La cámara de seguridad que registró su último rastro logró captar el momento en el que ella se encontraba jugando con una pelota y, posteriormente, se dirigió hacia los arbustos que colindan con las rejas de la institución educativa en la que se encontraba. Desde entonces, no se volvió a tener información de ella ni de su paradero.

Desde el martes pasado, uniformados de diferentes entidades llegaron al punto y sus alrededores, iniciando la búsqueda en río Frío, aquel cuerpo de agua ubicado junto al gimnasio campestre Los Laureles, institución en la que estaba la niña. Y es que se cree que la pequeña pudo salirse del colegio cruzando las rejas del mismo, pues ya se han hecho las búsquedas en otras partes de las instalaciones sin obtener resultados positivos.

Para el momento en el que desapareció, se supo que la menor vestía su tradicional uniforme de colegio, de color azul. Según información de las autoridades conocida por Caracol Radio, la niña solía esconderse durante 10 o 15 minutos, razón por la que las autoridades consideran que la infante podría seguir ocultándose en algún punto aledaño a la zona en la que desapareció. Este comportamiento frecuente de la desaparecida, quien tiene síndrome de Down, continúa siendo una de las variables tenidas en cuenta para continuar la búsqueda.

En una primera instancia se creyó que la desaparecida pudo haber caído al río Frío, pero el avance de las búsquedas y el nulo resultado obtenido en esta zona de Cajicá hizo que las autoridades plantearan otra hipótesis. En diálogo con periodistas de la cadena radial previamente citada, Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, expuso los detalles que podrían darle un vuelco a la búsqueda.



Farfán dijo al medio citado que se revisaron las cámaras de seguridad del colegio y sus alrededores, pero por el momento se desconoce con detalle el recorrido que habría tenido Afanador una vez salió del gimnasio campestre.

Asimismo, pese a que se creía que la niña pudo caer al río, las autoridades han reportado que este planteamiento ya tendría un descarte de, aproximadamente, el 95%, pues la búsqueda en el lugar no ha arrojado los resultados esperados. Eso sí, se está a la espera de mayores avances y también se han mantenido las búsquedas en otros puntos boscosos que rodean a la institución educativa.

"Afortunadamente el río no tiene unos niveles bastante elevados, no es caudaloso. (...) se tiene descarte de aproximadamente del 95% de que la menor se encuentre en el río. Aun así continuamos realizando un barrido nuevamente en esos sectores y en todo lo que son digamos la zona boscosa que está en la parte posterior del colegio", agregó Farfán en la entrevista mencionada.

Al momento las autoridades de Cajicá y la Gobernación de Cundinamarca han asignado la mayor atención al caso. Incluso, actualmente se está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar datos relevantes sobre la ubicación de la menor.

