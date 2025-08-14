Se declara inocente habitante de calle señalado de asesinar a Esteban Yepes en Itagüí

William Cadavid, habitante de calle señalado de asesinar al joven Esteban Yepes, fue presentado ante un juez de control de garantías en la tarde de este 14 de agosto para que respondiera por el delito que terminó con la vida de la víctima, de 19 años, en hechos ocurridos el 11 de agosto en el barrio Villa Paula, centro del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El juez tercero penal municipal de control de garantías de Medellín, en medio de la audiencia, le imputó el delito de homicidio agravado al señalado asesino de Esteban. La respuesta de este hombre fue: “Soy inocente”.



El fiscal que atiende este caso le informó a Cadavid que si se allanaba a los cargos podría tener una reducción de pena del 50%. Sin embargo, el adulto mayor negó haber cometido el crimen.

La principal prueba que tienen en cuenta las autoridades para culpar a Cadavid por el crimen de Esteban Yepes son las cámaras de seguridad la zona en Itagüí donde ocurrió el terrible crimen del joven de 19 años.

Publicidad

En la grabación se ve cuando Esteban Yepes salía de una tienda de mascotas junto con su perro. En ese momento, Cadavid pasa por el lado de Esteban, luego se le acerca, con un arma cortopunzante lo corta en el cuello y finalmente sale huyendo del sitio.

El día de los hechos, el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que "fue capturado un hombre de 77 años de edad en situación de calle, que habría atacado con arma cortopunzante a un joven de 19 años, causándole la muerte”. Añadió que “luego de recibir la llamada a la línea #123, que alertaba acerca del hecho que ocurrió en vía pública, nuestras patrullas de vigilancia se desplegaron por el lugar, mientras bomberos atendían al joven gravemente herido”.

Publicidad

Agrego que “los visualizadores de las cámaras de seguridad y la información obtenida por los profesionales de Policía, permitieron determinar las características físicas del agresor, quien atacó a la víctima mientras esta caminaba en compañía de un canino”, explicó el coronel. “El presunto agresor, quien fue capturado en coordinación con el Ejército Nacional, fue puesto a disposición de autoridad correspondiente y se encuentra pendiente de las audiencias judiciales”, añadió.