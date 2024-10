La reacción de Marbelle cuando vio al exnovio de su hija en La Descarga

Un interesante momento para los televidentes se vivió en el más reciente capítulo de La Descarga , reality de canto de Caracol Televisión en el que finalmente se escogieron a los 44 participantes que pasarán a la siguiente etapa. Sin embargo, antes de definir a los elegidos, Marbelle tuvo que enfrentar la incomodidad de ver al exnovio de su hija sobre el escenario.

¿Quién es el exnovio de Rafaella Chávez, hija de Marbelle?

A la primera etapa de La Descarga llegó Camilo Cuervo, un cantante de música urbana que fue novio de la hija de Marbelle, mentora del programa. El artista expresó antes de su presentación que estaba nervioso por ver a la cantante y sentía que ella no le daría la oportunidad de estar en la competencia.

Camilo Cuervo le expresó a Carlos Calero que prefería iniciar su presentación ante Gusi. "Hay mucho talento, pero debo decir que yo siento que Marbelle no me pasa".

Cuando el presentador le preguntó los motivos por los que creía eso, el participante detalló que "Marbelle es mi exsuegra, no terminamos mal, pero uno nunca sabe, entonces mejor con Gusi".

Al verlo subir al escenario, Marbelle lo reconoció de inmediato y expresó a la cámara: "¿Este personaje es quien creo que es? Es el ex de Rafaella". La intérprete de 'Collar de perlas' se vio bastante incómoda con la situación, mientras sus compañeros empezaban a mirarla preocupada.

Antes de que Cuervo empezara a cantar, Maía miró directamente a Marbelle y le dio un consejo: "Respira, tranquila", le dijo.

En su presentación, Camilo Cuervo decidió interpretar ante los mentores la canción Hawái de Maluma. Logró convencer a Gusi y Maía, pero quedó en el lugar de Santiago Cruz, quien no le dio la oportunidad de seguir para cantarle a Marbelle.

Santiago Cruz fue el mentor que tomó la palabra para decirle al artista por qué no lo había dejado pasar a la siguiente etapa, pero primero reconoció su talento y señaló que lo conocía de antes. "Me quedó faltando un poquito, sé que estar aquí y los nervios pueden jugar en contra, siento que eso fue lo que pasó, porque te conozco hace un montón de años. Me sabe fatal haber sido yo el que no te deja avanzar, pero tengo que ser coherente con el formato", le dijo.

Marbelle, por su parte, se mantuvo callada todo el tiempo y luego de que el cantante abandonara el escenario tampoco quiso decir algo al respecto.

¿Por qué terminaron Rafaella y Camilo Cuervo?

En 2023, Rafaella y Camilo Cuervo fueron protagonistas de una polémica en redes sociales, luego de que fueran grabados peleando en el concierto de Paulina Rubio y a la hija de Marbelle se le viera desconsolada llorando.

Luego de que ambos salieran a dar declaraciones al respecto, señalando que tuvieron una diferencia y no la manejaron correctamente en el lugar, Rafaella y Camilo confirmaron que decidieron terminar con su relación.