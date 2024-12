Profesor argentino conmueve con emotiva canción de despedida a niños de jardín: “No me olvides”

Un conmovedor video se ha vuelto viral en TikTok . Brian Tellechea, un profesor argentino, de 26 años, se despidió de sus estudiantes de jardín con una canción especialmente compuesta para la ocasión. Sentado y tocando un ukelele, Tellechea canta junto a los niños una melodía que refleja la nostalgia y la emoción de dejar atrás una etapa escolar para comenzar una nueva, ahora en primaria.

Canción que tocó el corazón

La canción, que incluye versos como “Chau jardín, te extrañaré, a primero yo me iré. Te digo adiós jardín, hoy volaré, a primaria llegaré, no me olvides”, ha emocionado profundamente tanto en los niños como en los espectadores del video. Los pequeños del Jardín Sagrada Familia de Cañuelas cantan junto a su profesor, despidiéndose con cariño y preparándose para los retos que les esperan en esta nueva etapa escolar.

Un fenómeno viral

Lo que comenzó como un recuerdo privado para Brian y sus estudiantes, rápidamente se convirtió en un video viral. El video, que muestra a los niños emocionados y pidiendo repetir la canción, ha sido compartido y comentado por miles de usuarios alrededor del mundo. “Profe, ¿la podemos cantar de vuelta?”, se escucha decir a una de las estudiantes al final del video.

La canción es una adaptación de No es mi despedida, de la compositora argentina Gilda. Brian, junto con otro profesor llamado Hugo, buscó una melodía que pudiera tocar el corazón de los niños y ayudarles a despedirse de esta etapa tan especial. “La encontramos ya adaptada en internet y nos encantó porque sentíamos que iba a tocar el corazón de los nenes. Mientras ensayábamos, algunos empezaron a emocionarse; fue muy especial ver cómo sentían cada palabra”, comentó Brian, según recoge el Diario Todo Jujuy.

Reacciones en redes sociales

El video ha generado miles de reacciones de usuarios conmovidos por el gesto del maestro. Comentarios como “¿Estamos todos llorando? Qué lindo lo que haces, cuánto amor y vocación hay en ello ♥️” y “¡Qué hermoso! Escuchar a esos niños y esa canción linda nos ha traído a nuestra niñez 🥹 saludos desde Uruguay ❤️” reflejan el impacto del video. Otro usuario escribió: “Te pasaste papá!!!! Hermoso, y lo más lindo es que eso queda grabado en los nenes, mis respetos🫡🫡🫡”.

Agradecimientos del profesor

Brian también ha aprovechado los comentarios del video para agradecer el apoyo recibido. “Gracias a todos por tan lindos comentarios! Créanme que trato de hacer las cosas lo mejor posible para que los peques disfruten de cada momento juntos. Feliz de poder acompañarlos en su egreso💙”, expresó el docente.

La emotiva despedida de Brian Tellechea no solo ha conmovido a los niños, sino también a millones de personas en todo el mundo. Este gesto seguramente dejará una huella en sus pequeños estudiantes.