¿Qué canción cantó Feid durante su show en la inauguración de la Copa América 2024?

Feid, uno de los cantantes colombianos más escuchados a nivel mundial, fue el encargado del show de apertura de la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos. El artista cantó Luna, uno de sus temas más recientes.

Vestido completamente de negro y con varias personas que cargaban banderas de color verde, Feid salió a su presentación en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

“Copa América 2024, mor”, dijo Feid antes de empezar a cantar Luna.

Luego, junto con sus músicos y bailarines corrieron hasta el centro del estadio, donde inició su performance con uno de sus más recientes éxitos, Luna, mientras el resto del escenario se iluminó del color de la esperanza, el verde.

"Siempre pensé que no te debiste ir, cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí y yo de ti", corearon los fanáticos junto con Feid en el Mercedes-Benz Stadium.

"Mor, el Ferxxo no se le dedica a cualquiera. Let's go", dijo el artista antes de finalizar su presentación.

