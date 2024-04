¿Qué es el síndrome del impostor, la condición que padece María Fernanda Aristizábal?

El síndrome del impostor es una experiencia psicológica que puede afectar a personas de diversos ámbitos, desde estudiantes hasta profesionales con años de experiencia.



Esta condición se caracteriza por una sensación interna de fraude, a pesar de haber alcanzado el éxito de manera evidente. Las personas que lo padecen tienden a atribuir sus logros a factores externos, como la suerte o la ayuda de otros, y constantemente viven con el temor de ser descubiertas como impostoras.

La doctora Laura Barrientos Nicolás, profesora de la UNAM, asegura que el 70% de la población o 7 de cada 10 personas padecen de este síndrome.



¿Cuáles son los síntomas del síndrome del impostor?

Dudar de las propias capacidades: las personas con síndrome del impostor suelen tener una visión negativa de sí mismas y de sus habilidades. Minimizan sus logros y se comparan constantemente con los demás, sintiendo que no son lo suficientemente buenos.

¿Cuáles son las causas del síndrome del impostor?

Las causas del síndrome del impostor no se conocen del todo, pero se cree que se deben a una combinación de factores, como:



Baja autoestima: las personas con baja autoestima son más propensas a experimentar el síndrome del impostor.

María Fernanda Aristizabal, exseñorita Colombia, reveló que tiene síndrome del impostor

En una entrevista con Lo Sé Todo, la presentadora de Desafío XX comentó que "no soy experta en el tema, pero a través de lo que yo he vivido con mi experiencia, no sé si me lo debo diagnosticar o si se diagnostica o no, pero yo digo que lo tengo porque me ha pasado en diferentes momentos muy importantes de mi vida que lo pongo todo en duda".

“Digo que tengo síndrome del impostor porque, siendo reina, siendo modelo, estudiando mi carrera de comunicación social, ha estado super presente en mi vida la duda", añadió.