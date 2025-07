¿Quién es la pareja de Juan Diego Vanegas, el chef de Día a Día? Se convertirán en padres

El chef de Día a Día, Juan Diego Vanegas, sorprendió a sus compañeros de trabajo y a millones de televidentes al confirmar en vivo en el programa matutino que está esperando su primer hijo. La noticia fue toda una sorpresa para sus colegas en el programa, pero también para muchos internautas que se preguntan quién es la pareja del chef.

Poco se sabía sobre la relación amorosa que tiene actualmente el chef de Día a Día, ya que el también presentador del programa matutino se ha esforzado en mantener en privado esta parte de su vida. El anuncio que hizo de manera especial para sus compañeros se hizo rápidamente noticia nacional y le mostró a sus seguidores la cara de su pareja.

Vanegas hizo que sus compañeros Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Boyacomán cerraran los ojos y les colocó delantales en los que se leía: 'Voy a ser tío o tía', según el caso, mientras el suyo decía: 'Papá chef'.



¿Quién es la novia de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día?

En redes sociales la mujer tiene el nombre de Daniela Mor y es conocida por su multifacética trayectoria, es una figura destacada en el norte de Bogotá. Según su perfil de Instagram, es una antropóloga, entrenadora de atletismo y escritora, también es la orgullosa propietaria de su propio centro de entrenamiento, ubicado en una prestigiosa zona de la capital.

Además, Daniela ya es madre de dos niñas, quienes, según reveló el propio Juan Diego Vanegas en Día a Día, mantienen una excelente relación con él, lo que augura un hogar lleno de armonía para la llegada del nuevo integrante.

Pero los únicos sorprendidos no fueron Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Boyacomán por el anuncio que les dio Juan Diego Vanegas, sino que en el programa también había una sorpresa para él. La misma Daniela Mor apareció en las pantallas para hablarle al equipo y a su novio.

"Gracias a toda la familia de Día a Día por recibir con tanto amor e ilusión la llegada de Juan Martín, porque han sido y seguirán siendo para nosotros una familia extendida. A ti, amor mío, gracias por este refugio, esta cabañita en la montaña, este buque que hemos construido" empezó diciendo la mujer.

Las palabras de la pareja de Juan Diego Vanegas dejaron en evidencia la fuerte relación que han construido ambos en el tiempo que llevan juntos. "Gracias por ser mi piso cuando lo he necesitado, por hacerme reír cada mañana, por cada arrunche, por el papá que eres, por hacerme sentir la mujer más bendecida de este planeta. Me muero de ganas de empezar este reto a tu lado, porque hemos atravesado momentos difíciles y no hay nada más rico que sentir esa seguridad".

Por su parte, Juan Diego Vanegas insistió en que le gusta mantener su vida en privado. "Ustedes más que nadie saben cómo manejo yo mi vida personal, porque soy un poco reservado. No hay nada más importante que mi familia y esas cuatro paredes que nos cobijan. Claramente por nuestra profesión hay muchos ojos encima y esos hay veces que son bonitos y bondadosos, pero otras veces no tanto, y quiero protegerlos".



¿Cuándo nacerá el hijo de Juan Diego Vanegas y Daniela Mor?

La pareja, que tenía planes de expandir su familia, llevaba aproximadamente un año buscando concebir, un deseo que finalmente se materializará en unos pocos meses. Fue el propio Vanegas quien reveló la emocionante fecha estimada para el nacimiento de Juan Martín: el 15 de septiembre de 2025.

