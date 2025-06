Iván Lalinde recordó cómo lo afectó la muerte de Bernee, su compañero en 'El precio es correcto'

Entre el año 2011 y 2014 las tardes de los colombianos consistían en conectarse en familia a ver los programas de concurso de Caracol Televisión. Uno de los programas más vistos del momento y en el que Iván Lalinde ganó gran reconocimiento y cariño por parte de los televidentes fue 'El precio es correcto', un espacio en el que las personas podían llevarse un 'carrazo' acertando los precios de productos de la canasta familiar y electrodomésticos.

En el año 2013, la producción enfrentó una dolorosa pérdida, luego de que Bernardo Duque, 'Bernee', la voz oficial del programa falleciera. Doce años más tarde, Iván Lalinde recordó a su querido compañero de set y cómo lo afectó tener que seguir haciendo el programa sin la compañía de Duque.

Iván Lalinde recordó a Berny de 'El precio es correcto'

Lalinde, presentador de Día a Día, recordó al hombre en medio de una entrevista en la emisora La Kalle, en la que reveló que tiene una manera interesante de ver la muerte, luego de haber despedido a muchas personas importantes de su vida. El antioqueño resaltó que en ese entonces, fue bastante difícil para él regresar al set y seguir realizando el programa sin la compañía de Duque.

"Lo de Bernee fue durísimo porque al final se da uno cuenta de que la vida sigue. El show tiene que continuar", señaló el presentador. Iván Lalinde reveló que su colega falleció luego de que se le reactivara un cáncer en la médula y no pudiera hacerle frente a la enfermedad. Lo más difícil es que el hombre falleció en medio de una pausa del programa, luego de esto regresaron a su horario cotidiano, pero el presentador tuvo que enfrentar el regreso a la rutina sin su amigo.

"Esa recaída fue en un receso de 'El precio es correcto' y cuando volvimos a la grabación era sin Bernee y a mi me dio durísimo. Yo me acuerdo que yo llamaba a mi jefe y le decía: 'yo no voy a ser capaz' y el me decía: 'claro que es capaz, esto es un homenaje a él, hágale que la vida sigue', pero fue muy duro", recordó el presentador.

El programa siguió por un año después de la muerte de 'Bernee', consolidándose como uno de los programas favoritos de los hogares colombianos. Sin embargo, la temporada de los concursos televisivos en las tardes llegó a su fin y 'El precio es correcto', así como otros formatos similares en la parrilla, dejó de transmitirse para cederle su espacio en la televisión a las telenovelas extranjeras.

¿Quién era Bernee?

Bernardo Antonio Duque Chamie, conocido cariñosamente como 'Bernee', fue un destacado locutor, actor de doblaje y presentador colombiano, nacido el 17 de septiembre de 1973 en Sincelejo. Su carisma y talento lo convirtieron en una figura entrañable para la audiencia nacional, especialmente por su participación en el programa de concursos 'El precio es correcto', transmitido por Caracol Televisión.

Antes de su incursión en la televisión, Duque se destacó como actor de doblaje, prestando su voz a personajes de series animadas como Hunter x Hunter y Samurai X. En 2011, se unió al equipo de 'El precio es correcto', donde su entusiasmo y frases emblemáticas como "¡Un carrazo!" lo hicieron inolvidable para los televidentes. Su colaboración con el presentador Iván Lalinde durante siete temporadas dejó una huella imborrable en la programación de las tardes colombianas.

Lamentablemente, Bernardo Duque falleció el 9 de julio de 2013 en Bogotá, a los 38 años, tras una lucha contra un linfoma. Su partida dejó un vacío en la televisión nacional y en el corazón de quienes lo conocieron y admiraron su trabajo. El legado de 'Bernee' perdura en la memoria colectiva como símbolo de alegría y profesionalismo en la televisión colombiana.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL