Reacción de Shakira a pedida de mano en uno de sus conciertos se hace viral: "No sabe disimular"

Las pedidas de mano son uno de los momentos más importantes en la vida de las personas, por lo que muchas personas cuando deciden pedirle matrimonio a su pareja buscan crear todo un evento especial para ello. Se ha hecho muy popular hacer esto en conciertos y Shakira, quien se encuentra en su gira de Las mujeres ya no lloran, no fue la excepción.

Muchas cosas pasan en los conciertos de Shakira , ha quedado demostrado que hasta la colombiana enfrenta imprevistos en medio de los shows que ha dado por Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México. Recientemente se conoció la foto del momento en el que una pareja se comprometió frente a la barranquillera y, más allá de lo emotivo de la situación, en las redes sociales lo que ha trascendido es la reacción de la cantante.

Así reaccionó Shakira al compromiso de sus fanáticos

Todo ocurrió en medio de un Meet & Greet previo a uno de sus conciertos en México. Como es común, algunos fanáticos tienen la oportunidad de conocer a Shakira antes de su show, momento en el que logran expresarle a la barranquillera su admiración y se toman una foto con ella. Una pareja de fanáticos aprovechó el momento y se comprometió frente a la cantante.

La imagen, que se ha hecho viral en redes sociales, muestra a la feliz pareja comprometida mientras Shakira los observa. Lo que los internautas han detallado es que la cantante no parece muy emocionada con la situación. Dentro de las teorías de muchos de los usuarios de las plataformas digitales se dice que debido a su más reciente experiencia con el amor, separada de Gerard Piqué, a la colombiana no le emocionan las relaciones.

"Shakira: ¿acaso no escuchaste mi canción?"; "La cara de Shak: ¿si saben q pasé por ahí?"; "Shakira muy pensativa! Ojalá les dure mucho su matrimonio porque con el tiempo todo eso acaba"; "No aprendieron nada. Eso piensa ella"; "La cara de Shakira dice mucho"; "Shakira no sabe disimular"; "Shak pensó: '¿seguro se quieren casar?'", se lee en todos los comentarios.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Según los internautas, luego de su sonada separación de Gerard Piqué y la relación que este empezó con Clara Chía, a Shakira ya no le interesa el amor. Es por ese motivo que, aunque sus fanáticos tuvieron un gesto emotivo al comprometerse frente a ella, la cantante no tenía la cara de emoción y felicidad que muchos esperaban.

La canción ya superó las 200.000 vistas en 8 horas - Foto: YouTube Shakira

En una entrevista a la revista GQ para México y Latinoamérica hace varios meses, la cantante explicó algunos detalles sobre la parte de su canción 'Soltera' en la que dice: "al amor le cogí fobia". Expuso en su conversación que, en efecto, todavía le tiene reservas al amor. "El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro", aseguró.

La cantante colombiana aclaró que ahora piensa que el amor es "para un grupo selecto de gente. Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen la suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos". La colombiana detalló que a través de la música, sus hijos, sus amigos y sus fans, ha logrado llevar a cabo un proceso de sanación del que sale mucho más empoderada que antes. Pero le tomará más tiempo reconstruir su confianza en los hombres.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL