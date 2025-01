Reconocida presentadora expuso la infidelidad de su esposo en pleno vivo: "Él lo negó todo"

La reconocida conductora y presentadora de televisión Vivian Cepeda, quien ha sido un rostro familiar en la programación de Multimedios, ha dejado al público boquiabierto con una revelación personal durante una reciente transmisión en vivo. En una charla con Ernesto Chavana, la famosa compartió que tras nueve años de relación, su esposo le fue infiel. Sin embargo, reveló que la situación la llevó a analizarse a sí misma y superarse.

La conductora Vivian Cepeda se volvió viral en redes con esta confesión, puesto que es una figura muy querida en México y en Monterrey, ya que es reconocida por su participación en programas como Acábatelo y Las noches del fútbol. Vivian Cepeda expuso la infidelidad de su esposo en el programa Es Show del canal Multimedios en plena transmisión en vivo.

Así expuso Vivian Cepeda la infidelidad de su esposo



Vivian Cepeda relató que, aunque durante años sospechó de la infidelidad de su pareja, él siempre negó rotundamente cualquier posibilidad de engaño. Sin embargo, la confirmación de la infidelidad llegó a través de una fuente inesperada: la amante de su esposo. Fue ella quien, de forma directa, comenzó a enviarle pruebas sobre la relación extramarital que mantenía con el hombre con quien Vivian Cepeda compartía su vida.

"Quiero confesar que me engañaron después de nueve años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas", declaró la conductora en plena transmisión. Aunque en su momento fue doloroso para ella, Vivian Cepeda destacó que gracias a las pruebas enviadas por la amante, finalmente pudo abrir los ojos y tomar la decisión de terminar con la relación.

Vivian Cepeda en redes sociales - @viviancepeda

"Mientras yo estaba cuidando a los niños encerrada, él viajaba por todo el mundo con ella. Me quitaron la venda de los ojos y ahora soy feliz, gracias a Dios, ya lo superé". De esta manera, la conductora Vivian Cepeda compartió su proceso de aceptación, que fue el que le permitió superar el dolor.



La presentadora Vivian Cepeda cayó en depresión



Lo que hizo aún más devastador el impacto de la infidelidad fue que, en ese momento, Vivian Cepeda atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida a nivel personal y profesional, puesto que durante la pandemia, la conductora se vio obligada a cerrar su negocio de joyería.

"Abrí mi propio negocio de joyería, pero lamentablemente la pandemia nos afectó mucho y decidí cerrarlo. Obviamente caí en depresión como cualquier otra persona, el estar encerrada, sin contacto con nadie", explicó Vivian Cepeda.

Según declaraciones de la presentadora, mientras ella se dedicaba a cuidar de sus hijos y a enfrentarse a la difícil situación de la pandemia y de su salud mental, su esposo se encontraba de viaje con otra mujer. Esto hizo que la traición para Vivian Cepeda fuera aún más dolorosa, ya que se sentía sola y abandonada.

¿Quién es la reconocida presentadora Vivian Cepeda?

Vivian Cepeda, conocida por su carisma y gran trayectoria en la televisión regiomontana, ha sido una de las figuras más queridas por los televidentes de Monterrey, especialmente por su participación en programas de Multimedios Televisión. A lo largo de su carrera, Vivian Cepeda se ha ganado un lugar especial en la televisión por destacarse como una de las primeras "meseritas" del emblemático programa Acábatelo, junto a Mario Bezares y Caro Fuentes.

Nacida el 10 de octubre de 1986 en Monterrey, Nuevo León, Vivian Cepeda, cuyo nombre completo es Lesslie Vivian Cepeda Corona, tiene actualmente 38 años. Desde joven, su vida estuvo marcada por una conexión muy fuerte con la ciudad, especialmente porque su familia participaba activamente en las competencias de carreras en el Autódromo Monterrey.

La presentadora Vivian Cepeda - @viviancepeda

Vivian Cepeda tiene 3 hijos

Si bien la carrera de Vivian Cepeda comenzó en los medios, los últimos años de su vida han estado marcados por un importante cambio. Luego de varios años de aparecer frente a las cámaras, la presentadora decidió alejarse de las redes sociales y tomar un descanso de la vida pública. Durante este período, que se extendió por cinco años, Vivian Cepeda se dedicó por completo a su familia, siendo madre de tres hijos: Valentino, Nina y Malika. Además, emprendió un negocio de joyería que, lamentablemente, no pudo continuar debido a los efectos de la pandemia.

Vivian Cepeda ha pasado otras experiencias duras a lo largo de su vida, además de la infidelidad de su esposo y el emprendimiento de joyería que no pudo continuar. En una entrevista en el podcast Se lo dijo con Miguelito Díaz, reveló que a los 19 años sufrió de anorexia, una enfermedad que desarrolló mientras trabajaba como modelo. La presión por cumplir con los estándares de belleza y mantener una figura extremadamente delgada la llevó a tomar decisiones extremas, como reducir su ingesta alimenticia a niveles peligrosos.