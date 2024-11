Actriz de Sin tetas no hay paraíso revela que le fueron infiel con su mejor amiga: "Me dio duro"

La actriz Sandra Beltrán, recordada por interpretar a 'La Diabla' en la primera versión de Sin tetas no hay paraíso, de Caracol Televisión , reveló en una reciente entrevista que una infidelidad marcó el inicio de su carrera. Ella tomó una decisión radical al enterarse del engaño del que fue víctima y cambió toda su vida.

¿Quién es Sandra Beltrán?

Actualmente, Sandra Beltrán es una reconocida actriz colombiana, recordada especialmente por ser la primera en encarnar al personaje de 'La Diabla' de Sin tetas no hay paraíso, la novela de Gustavo Bolívar que llegó a la televisión. Pero también encarnó grandes personajes en producciones como La mujer en el espejo y Padres e Hijos.

En sus redes sociales, Beltrán comparte detalles y detrás de cámaras de los personajes que interpreta, pero también sobre otras facetas de su vida como empresaria y mamá.

¿Qué le pasó a Sandra Beltrán?

En medio de una entrevista con la emisora Tropicana, la actriz estaba hablando de los primeros años de su vida en Bucaramanga, su ciudad natal. En medio de eso, contó que decidió radicarse en otra región del país tras sufrir una infidelidad.

Cuando le preguntaron a Beltrán por qué dejó su ciudad natal, ella reconoció que "soy una persona muy familiar, pero también siempre he tenido esa libertad, quería volar y en Bucaramanga no encontraba lo que yo quería y pasaron muchas cosas".

En medio de esa declaración, la actriz reconoció que, más allá de la falta de oportunidades en el mundo actoral, se fue para alejarse de problemas personales. "Salí corriendo de Bucaramanga porque mi mejor amiga se metió con mi novio".

Sandra Beltrán relató que al ser Bucaramanga una ciudad tan pequeña, el secreto a su entonces pareja y a su mejor amiga no les duró mucho y ella rápidamente se enteró de que la estaban engañando. Además del dolor de la doble traición, no soportaba verlos juntos después de que todo se descubrió.

"Se los encuentra uno en todos lados, ella le decía como le decía yo a él", recordó la famosa y no quiso revelar el apodo para que no se identifique al sujeto. "Fue una excusa perfecta para decir: 'me largo de Bucaramanga'".

Finalmente, Beltrán señaló que terminó agradeciéndole a su amiga y a su ex porque fue este engaño el que la llevó a salir de su ciudad y emprender una carrera exitosa como actriz. "La veo como mi antagónica. En algún punto la quise mucho, pero sí me di cuenta que se interesaba mucho por las personas que a mí me gustaban, entonces cerré esa puerta, pero me dio muy duro porque la quería mucho".