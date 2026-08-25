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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Cuándo es el reestreno Avengers: Endgame en Colombia? Versión con "bonus" antes de ver Doomsday

¿Cuándo es el reestreno Avengers: Endgame en Colombia? Versión con "bonus" antes de ver Doomsday

El reestreno de Avengers: Engame incluirá material adicional y un adelanto exclusivo de Doomsday para salas IMAX y pantallas certificadas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de ago, 2026
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¿Cuándo es el reestreno Avengers: Endgame en Colombia? Versión con "bonus" antes de ver Doomsday
Imagen de referencia de Avengers: Engame y Doomsday.
Cortesía: Marvel Studios

La productora Marvel Studios reveló el nuevo tráiler de Avengers Endgame: Bonus, reestreno con material adicional de la película lanzada originalmente en 2019. El éxito de taquilla es la conclusión de la conocida como la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel.

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"El reestreno especial de la película que batió récords de taquilla incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday de Marvel Studios, que estrena en cines el 17 de diciembre. Además, los espectadores que asistan a funciones de Avengers Endgame: Bonus en salas Imax y pantallas certificadas Infinity Vision tendrán acceso a un adelanto adicional de la película", aseguraron en un comunicado de prensa.

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¿Cuándo es el reestreno Avengers: Endgame en Colombia?

La película Avengers: Engame se reestrenará en Colombia el 24 de septiembre de 2026. La productora y la distribuidora confirmaron que las boletas ya están a la venta para revivir la experiencia en salas de cine.

"En Avengers Endgame: Bonus, tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos", se lee en la sinopsis.

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Marvel Studios explicó que la película volverá en salas, entre esas las de formato Imax e Infinity Vision, que es una nueva certificación para salas Premium Large Format (PLF) "que garantiza una experiencia cinematográfica excepcional, con pantallas de gran formato, imágenes de alta calidad y sonido envolvente".

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La importancia de ver Avengers Endgame: Bonus antes de Doomsday

Los productores y creadores detrás del universo cinematográfico de Marvel aseguraron que es vital ver la nueva versión en reestreno de Avengers: Endgame antes del estreno en diciembre de Avengers: Doomsday, en la que "queridos héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado", según se lee en una de las sinopsis.

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Avengers: Doomsday es dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo; y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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