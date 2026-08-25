¿Shakira y MrBeast unirán fuerzas por educación en Colombia? Encuentro de los famosos se hace viral

Un nuevo video publicado por el youtuber estadounidense 'MrBeast' junto a Shakira ha causado mucho revuelo en las redes sociales, especialmente por la propuesta que la colombiana le hizo al creador de contenido reconocido por sus obras sociales en diferentes partes del mundo. La barranquillera, al verlo, no dudó en decirle que juntos deberían unir fuerzas por la educación en Colombia.

La grabación, según se puede observar, ocurrió el día de la gran final de la Copa Mundial 2026, en la que Shakira hizo parte del primer show de entretiempo. Sin embargo, tras lo ocurrido en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4, la grabación toma una relevancia mucho más grande y emocionante para los colombianos.



Shakira y MrBeast se unirán para apoyar la educación en Colombia

El video fue publicado por el mismo MrBeast como parte de su experiencia en la final del Mundial, pero ahora el fragmento en el que coincidió con la cantante colombiana se hace viral por la emergencia que atraviesan varios territorios del país. "Hola, Shakira ¿y si hacemos algo juntos?", le dijo el creador de contenido a la barranquillera, quien inmediatamente aceptó su propuesta y hasta le planteó una idea.

"Claro, hagamos algo juntos ¿te parece en Colombia?", le respondió Shakira y entonces el estadounidense le pregunta en qué se le ocurre que ambos podrían invertir en Colombia. La intérprete de 'Dai Dai' le propone a MrBeast aportar a una causa en la que ella misma ha trabajado a través e su Fundación Pies Descalzos desde hace varios años: la educación. "Hay que hacer más escuelas, tenemos muchos niños que no pueden ir a la escuela, en Barranquilla. Es un trato".



MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson, aceptó la propuesta de la cantante colombiana. Cabe resaltar que el estadounidense conocido como 'El Rey de YouTube' ya ha participado en labores sociales en el país llevando agua potable a zonas alejadas de La Guajira y entregando casas a personas desfavorecidas.



Precisamente, por estas labores Shakira le manifestó su admiración. "Soy tu fan porque haces mucho por la gente, ojalá haya más personas como tú en el mundo porque las cosas serían completamente diferentes". Por su parte, el youtuber le correspondió sus halagos diciéndole que "significa mucho viniendo de ti, porque yo soy tu fan".

Shakira y Mr Beast acordaron construir más escuelas en Colombia durante su encuentro en el final del mundial



El famoso Youtuber y empresario es también conocido por su labor de filantropía al igual que Shakira pic.twitter.com/IiocdR73rJ — central shakira (@d0mesticada) August 24, 2026

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Las ayudas de Shakira a Colombia tras terremoto

Tras la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, Shakira alegró a miles de chocoanos al aterrizar en el departamento y recorrer algunas de las escuelas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. La cantante comenzó expresando que "el dolor que sienten todas las personas damnificadas en Chocó, de todos los padres que han perdido a sus hijos. No hay palabras suficientes para consolar, para reparar tanto dolor".

Agregó que estaba comprometida con ayudar al Chocó y a los niños afectados por el terremoto porque ahora no pueden recibir clases. Resaltó que el apoyo llegará a través de su Fundación Pies Descalzos y aliados internacionales que logró unir a su causa. "Cada día que los niños no van a la escuela, es un día que pausamos su futuro y eso no lo podemos permitir. Yo todos estos días he estado conversando con todos los que conozco y puedo compartirles que Global Citizen va a aportar 500.000 dólares, y que esos esfuerzos van complementados por Life Nation, que son mis socios, también con otros USD 500.000. Hemos podido recoger este fin de semana un millón de dólares que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas".

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La barranquillera añadió que, con ayuda del filántropo Howard Buffett, quien ha acompañado diferentes iniciativas de infraestructura social en Colombia, reconstruirá 10 escuelas. Además, anunció que dedicará esfuerzos a la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones de educación superior más importantes del departamento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co