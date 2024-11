Regresa Monsters of Rock a Colombia: bandas, fecha, lugar y precios de las entradas

Luego de la edición número 28 de Rock al Parque, el festival de rock más grande de Latinoamérica, los fanáticos de este género musical reciben una nueva noticia que los tiene muy emocionados. El festival Monsters of Rock regresará a Bogotá.

¿Qué es el Monsters of Rock?

Este es un festival de rock que nació en 1980, en Inglaterra, con la intención de tener en un mismo escenario a las bandas más legendarias e importantes del hard rock y el heavy metal. Con el paso de los años y la relevancia mundial que ha tomado este evento, ha llegado hasta otros países del mundo, como es el caso de Colombia.

En 2022 fue la primera vez que el Monsters of Rock pisó Bogotá, demostrando que el rock no ha muerto en nuestro país y que son muchos los fanáticos que esperan todavía que algunas bandas nos visiten por primera vez. Ahora se confirma una segunda edición del evento musical en la capital del país.

¿Cuándo y dónde será la segunda edición del Monsters of Rock en Colombia?

La cita con los grandes fanáticos del rock es el próximo 30 de abril en el Coliseo MedPlus, el centro de eventos que queda a las afueras de Bogotá, saliendo por la calle 80.

¿Qué bandas estarán en Monsters of Rock?

Monsters of Rock: estas son las bandas que estarán presentes - Foto: Páramo Presenta

Los primeros son Scorpions, la banda alemana de hard rock que lleva más de 60 años posicionando grandes himnos como Wind of Change, No One Like You y Rock You Like a Hurricane. La agrupación hizo parte del cartel del Monsters of Rock que llegó a Colombia en 2022 y señalaron que en esta ocasión pretenden dar un show inolvidable, con los grandes éxitos y nuevas canciones de su último álbum Rock Believer.

Judas Priest, banda de heavy metal británica, también hace parte del cartel. Los intérpretes de éxitos como Breaking the Law y Electric Eye regresarán a Colombia en este festival, trayendo el espectáculo de su más reciente gira, en la cual presentan, además de sus canciones de siempre, los éxitos de su álbum de estudio número 19 llamado Invincible Shield.

A estas leyendas se unen Europe, banda de rock sueca conformada en 1979 y sus coterráneos Opeth, quienes llevan 30 años transmitiendo un rock oscuro y pesado. Por otro lado, en representación nacional estarán las agrupaciones de hard rock y heavy metal Darkness y Kronos.

Precios de las entradas para el Monsters of Rock

La venta de boletas para el Monsters of Rock en Bogotá se llevará a cabo en la página de Taquilla Live. La preventa para clientes de Banco Falabella (Tarjeta de crédito CMR Banco Falabella o Tarjeta Débito Banco Falabella) irá desde el viernes 15 de noviembre a las 10:00 a. m. y hasta el lunes 18 de noviembre a las 9:59 a. m.

Por otro lado, las entradas para público general saldrán a la venta el lunes 18 de noviembre a las 10:00 a.m. Lo precios, dependiendo de la localidad elegida, van desde los $282.000 hasta los $871.000.

Localidades del Coliseo MedPlus para el Monsters of Rock - Foto: Páramo Presenta