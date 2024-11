Doctor Krápula criticó canción +57 de Karol G, J Balvin y Maluma en Rock al Parque

En el tercer día de Rock al Parque, el festival de rock más grande de Latinoamérica realizado en Bogotá, miles de asistentes vivieron el regreso de la banda Doctor Krápula a este escenario luego de 10 años. En medio de su presentación, los artistas se unieron a las voces críticas contra +57, la canción que juntó a grandes figuras del reguetón colombiano.

¿Qué pasó con +57?

Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Feid, Ryan Castro, Dfzm y Ovy on the Drums se unieron en una canción llamada +57 que prometía ser el junte del año de artistas colombianos y un nuevo éxito para la gran carrera musical de los integrantes.

Contrario a lo que se esperaba, la canción generó un montón de críticas en redes sociales a las que se unieron también instituciones nacionales y hasta el presidente Gustavo Petro , todo esto a pesar de que el tema debutó en el top 15 global.

La letra del tema musical, mencionando el consumos de sustancias psicoactivas y hablando de una "mamacita desde los 14", ha generado preocupación en muchas personas por el mensaje que los artistas están enviando a sus seguidores a través de su música. En Rock al Parque las críticas aumentaron.

El duro mensaje de Dr. Krápula a Karol G, Feid, Maluma y J Balvin

Doctor Krápula, banda de rock colombiana que este año celebra 25 años de su conformación, aprovechó su espacio en el escenario para hablar sobre esta canción y la responsabilidad de los artistas con sus canciones.

Mario Muñoz, vocalista de la agrupación, empezó a hablar sobre el tema mientras en la pantalla gigante se leía: "+ Amor - 57".

"Si nosotros queremos dejar de ser vistos como el país del narcotráfico y el putero del mundo, pues no podemos estar haciendo canciones que hagan apología al narcotráfico y mucho menos a la pedofilia, porque nos oponemos. La niñez es sagrada", expresó el vocalista de Doctor Krápula.

En su mensaje, el cantante también hizo un petición a sus colegas. "Le hacemos un llamado a los artistas de Colombia para que cambiemos realmente la historia y la visión que tiene el mundo de este país y nos vea como un país de vida, de construcción y de arte. Se tenía que decir y se dijo. Si saben cómo somos, ¿para qué nos invitan?", concluyó Muñoz y procedió a cantar su tema Somos.

¿Qué dijo Karol G sobre +57?

Tras la ola de críticas, Karol G decidió compartir un comunicado público en el que señaló que la letra de la canción ha sido malinterpretada y se disculpó por lo que ha causado el tema musical.

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva". Karol G agregó que se hace responsable por la polémica que se ha generado. "Me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", indicó.