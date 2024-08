Revelan supuesto secreto de Westcol: ¿tiene un hijo?

Luis Villa, más conocido en las redes sociales como Westcol, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que su ex María Isabel Villa publicara un video besándolo. Esta situación desencadenó rumores y un vaivén de comentarios entre el streamer y Tatiana Murillo, también conocida como la Barbie Colombiana.

Murillo realizó publicaciones en su cuenta de Instagram dando a conocer algunos detalles sobre la nueva novia de Westcol y criticando la situación.

Luego de recibir una respuesta por parte del streamer, la mujer participó en una transmisión en vivo de Yina Calderón y soltó más la lengua, asegurando que Westcol tiene un hijo.

"¿Yina, tú sabías que él tiene un hijo?", dijo la Barbie Colombiana sorprendiendo a Calderón, quien le pidió que aclarara la situación. "¿Tú sabías esa bomba? Nadie sabe esa bomba. Westcol tiene un hijo, presuntamente", agregó Murillo.

Ante la sorpresa de Yina Calderón, Murillo continuó hablando y expresó que "Westcol nos ha escondido parte de su pasado. Una persona a la que le encanta salir a exponer la vida de la gente y esconder algo tan delicado, presuntamente, con cláusulas de confidencialidad y todo".

¿Qué se sabe sobre el supuesto hijo de Westcol?

Tras la conversación de Calderón y Murillo, las redes sociales se revolucionaron y en el perfil de @jeiicomunica, dedicado a la difusión de chismes de famosos, el hombre aseguró que logró conocer más detalles del tema y no se trataría de un hijo, sino de una hija por la que responde económicamente, pero que mantiene bajo el anonimato.

"Presuntamente sí es cierto que Westcol tiene una hija, que va para 2 años, la mamá se llama Melody", dijo el influenciador, y resaltó que la mujer suele publicar historias sobre lo que es ser madre soltera. "Personas cercanas me dijeron que sí es cierto, no lo confirmo, pero me lo dijeron a mí. Me informan que, supuestamente, hay una cláusula que prohíbe a la chica que reconozca que Westcol es el padre de su hija" y que él responde económicamente.

