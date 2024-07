Ricardo Montaner retoma sus grandes éxitos en nuevo álbum: "Haciendo lo que me gusta"

Ricardo Montaner lleva casi tres décadas cantándole a la vida y al amor con letras románticas que han enamorado a varias generaciones. Ahora, el cantante venezolano está presentando su nuevo álbum, el cual nace, según él, en una etapa de su vida en la que está dedicado a escribir y a su familia.

Ricardo Montaner presenta su nuevo álbum

Este nuevo álbum de Ricardo Montaner nace de una una decisión del cantante de 66 años de hacer un viaje a su pasado musical y volver a grabar esas canciones que han marcado su carrera artística, convirtiéndolo en uno de los exponentes de la balada más reconocidos en el mundo.

"Me las disfruté tanto, tanto, tanto y me da tanta alegría saber que el resultado fue mejor de lo que yo mismo me imaginaba. Este momento de mi carrera me lo estoy disfrutando mucho, primero que nada porque estoy haciendo lo que me gusta, y segundo, estoy dándome cuenta todos los días, desde que inicié este proceso, cuánto ha valido lo que he hecho como artista", aseguró en diálogo con Show Caracol.

A lo largo de esta producción, el cantante venezolano no solo retomó en su voz las canciones que lo hicieron famoso, sino que también recordó los retos y anécdotas detrás de cada una. Por ejemplo, lo que le costó grabar Ojos negros, un tema que ahora no le causó conflicto sino alegría.

En sus recuerdos, Ricardo Montaner contó que esa canción "me hizo demorar 3 o 4 dias de grabación, volví con la voz fría e intentaba hacerla y no me daba. Al otro día volvía a hacerlo y no me daba, no había adelantos tecnológicos que te podían ayudar si no llegas a un tono. Pero hoy, casi 40 años más tarde de haberla cantando toda mi carerra, hoy ya llego a Ojos Negros con toda la comodidad".

Por otro lado, Ricardo Montaner encontró la manera de recrear también la portada de su álbum homónimo de 1986. "No sabíamos qué hacer con la portada, si valía la pena hacer una foto nueva o recrear la foto de aquella época", asegura, y señala que sus hijos le dieron la solución.

"Un día llegan Mau y Ricky a casa y dicen: 'No papá, tienes que recrear tus portadas y tenemos un amigo que estamos seguros que lo va a lograr, reflejar con tu imagen de hoy lo que hacías en esa época'". Montaner contactó a esa persona y le llevó las fotos de sus seis primeros álbumes.

Según detalló el venezonalo, a través de esta persona "se recreó todo, mi ropa, los mismo zapatos de goma que usaba yo en aquella época, lo recreó todo igualito, o sea, tu ves la portada y respiras el aire de aquella época y eso solamente lo puede lograr un artista. Encontró hasta los carteles que había atrás".