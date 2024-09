Sábados Felices recuerda rutinas de La Gorda Fabiola y Polilla: un amor lleno de sonrisas

Sábados Felices le rindió un homenaje inicial a La gorda Fabiola, publicando en redes varios segmentos de sketches y rutinas que la comediante hizo en el programa con su esposo polilla. Este 21 de septiembre, en el Canal Caracol, será el gran tributo a la leyenda del humor.

Chistes de La Gorda Fabiola sobre la intimidad:



“Estoy a esto de separarnos. La vida sexual también cambia. No, eso es así siempre, tanto que le dije: hagamos un video teniendo intimidad, y eso no quedó un video, sino un boomerang”.

“Uno debe cambiar las groserías por sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, uno llega a la casa y le dice: hola mi amor ¿cómo estás? Uy, ¿usted lo que quiere es que pernoctemos y mediante mimos logremos un acercamiento corporal para terminar en una entrega mútua. ¿Sí ve que se entiende?”.

Chistes entre La Gorda Fabiola y Polilla

“Pero ella está toda bonita, toda curvy, con salud”. “Sí, hasta monté almacenes de ropa pa’ gorda”. “Sí, está vendiendo la ropa que dejó, cualquier cosita, a la orden ahí”. “No, no, no, para nada”. “Pero lo más importante, señores, es que de verdad uno defiende las cirugías, porque es para sentirse uno bien, ¿no mi amor?”. “Exactamente”, y si lo van a hacer “no en esos consultorios de garaje, con médicos certificados, a ella por ejemplo un médico le dijo que le iba a quitar de encima 15 años”, “y me quitó 30”, “¿30 años?”, “no, 30 millones, mira tu tarjeta de crédito”

“Ya habíamos acabado y estábamos ahí en la caja, cuando alguien dijo: señor, ¿ya le pesaron el mercado? Y yo dije pa’ mis adentros ‘jmmm, pa’ lo que tiene’”.

“Vea, mija, le voy a decir algo, en estos momentos toca cambiar la carne por un huevito”, “ay, sí, pero por la noche, es que a mí me entra la proteína en la noche”.