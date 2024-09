Llorando, Don Jediondo cuenta cómo murió La Gorda Fabiola: "Terminó la canción y su vida"

Murió La Gorda Fabiola y el elenco de Sábados Felices se reúne para darle un último adiós a la artista samaria. Pedro González, Don Jediondo, su amigo durante 31 años, narró, entre lágrimas, los momentos que vivió al lado de la humorista.

En diálogo con Día a Día, de Caracol Televisión , Don Jediondo mencionó que “La Gordita nos enseñó a amar y a querer más que cualquier otra persona. Con el respeto que me merecen todos los compañeros de Sábados Felices, pero el ser más lindo era La Gorda Fabiola”.

El humorista contó que, “cuando yo empecé a contar chistes en Sábados Felices, en 1993, ella estaba de jurado y me dio unas pautas”.

“Sentí que La Gorda Fabiola se iba a morir ese día”

En la misma entrevista con Día a Día, la también comediante Patricia Silva sostuvo que, durante un reciente show en México con La Gorda Fabiola y Don Jediondo, sintió que la artista se iba a morir.

Patricia Silva dijo: “Estábamos en ese programa en México y ya salíamos La Gorda y yo, cuando Don Jediondo vino y se le arrodilló. Jediondo, usted se le arrodilló y yo sentí que La Gorda se iba a morir ese día. Yo dije: ‘la está despidiendo’, y todos se arrodillaron con Don Jediondo. Yo sentí algo ese día”.

Don Jediondo aseguró que en México “le dimos una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario. Me arrodillé, no sé por qué, frente a ella y le dije que le agradecía mucho”.

La Gorda Fabiola ayudó a Don Jediondo

Además, el humorista contó entre lágrimas que, durante la crisis de sus restaurantes, “ella se iba con David, su hijo, y con Polilla, a almorzar los domingos y me mandaba fotos. Me decía: ‘Aquí te estoy haciendo el gasto para ayudarte’”.

Don Jediondo narró que, cuando La Gorda Fabiola estuvo hospitalizada de gravedad, él le compró un ramo que aún guarda: “Ella estuvo 28 días en cuidados intensivos. La fui a visitar y estaba en la habitación con un poco de mangueras en la boca. Yo entré, ella abrió los ojitos, le pregunté cómo estaba y me dijo que ‘bien, ya saliendo de esta’. Yo le dije ‘entonces me llevo las flores’. Ella se quitó la manguera y me dijo de todo”.

La canción que Polilla de dedicó a La Gorda Fabiola

En cuanto a los últimos días de La Gorda Fabiola con vida, Don Jediondo explicó que “Polilla le puso la canción con la que se enamoraron, ‘Me gustas tanto’, de Mickey Tavera, y, mientras fue sonando la canción, se fue apagando La Gordita. Terminó la canción y ahí terminó la vida de La Gordita".

Patricia Silva, por su parte, aseguró que “Polilla tiene principios de hogar, principios de matrimonio. Para él el hogar es sagrado y nunca hubiera dejado a La Gorda. Polilla se sentaba a organizar el pastillero”.

Por último, Boyacomán contó cómo Polilla cuidaba de La Gorda Fabiola: “Él compró un cuaderno y se sentaba a anotar paso a paso cómo eran las curaciones de La Gordita”.

