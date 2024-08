¿Sabía que Eladio Carrión fue nadador profesional y casi llega a unos Juegos Olímpicos?

Eladio Carrión, el rapero de ascendencia puertorriqueña nacido en Kansas City, Estados Unidos, inicialmente aspiraba a ser nadador olímpico antes de convertirse en uno de los exponentes más destacados del trap latino.

En una entrevista reciente con el youtuber español Ibai Llanos, Eladio Carrión explicó los motivos detrás de su decisión de abandonar el deporte profesional. “Con la natación es difícil ganar ingresos si no eres el mejor”, aseguró.

En el póodcast Charlando Tranquilamente, Carrión reveló que encontró en la natación una gran paz y satisfacción. “Representé a Puerto Rico muchos años, nadé en los Panamericanos, Mundiales, califiqué para las Olimpiadas, pero me retiré antes de haber ido y me enamoré de la música”, confesó.

La historia de Eladio Carrión en el deporte

Carrión comenzó a nadar desde joven y, durante su infancia y adolescencia, la natación era su principal pasión. En 2006, su carrera dio un giro decisivo cuando Lourdes Vega, entrenadora del Club Equipo de Natación de Humacao, lo descubrió. Vega, quien fue considerada su "hada madrina", reconoció el talento de Carrión desde su primera clase y supo que tenía un futuro prometedor en el deporte.

No podía perder la oportunidad de impulsar la carrera de aquel joven promesa, así que Lourdes Vega, entrenadora del Club Equipo de Natación de Humacao, no dudó en ofrecerle su guía. Desde el principio, le hizo cambiar de estilo, pasando de ser nadador de espalda a especializarse en braza. "En ese año me convertí en su entrenadora oficial y comenzamos a trabajar con metas, lo que es bien fácil con Eladio", recuerda Vega.

Sin embargo, el camino no fue tan sencillo como parecía. En Puerto Rico, es común que los padres elijan tres deportes para que sus hijos practiquen. El padre de Eladio quería que fuera pelotero (jugador de béisbol) y lo inscribió en el club de natación de su ciudad para que aprendiera a nadar. Pero pronto se descubrió que Eladio tenía un talento innato para el deporte.

Con una constante disciplina y ansias de mejorar, Eladio rápidamente se destacó. "Eladio es una persona que no necesita mucho impulso para alcanzar sus objetivos. Cuando él dice que quiere algo, lo logra", afirma Lourdes Vega.

Esta determinación se reflejó en su desempeño: en su primer campeonato importante, ganó la medalla de oro en los 200 metros braza, y plata en los 50 y 100 braza. A los 15 años, se convirtió en el nadador de braza número uno del país y en 2011, en Guadalajara, fue el primer nadador puertorriqueño en llegar a una final en los Juegos Panamericanos.

En el caso de Eladio Carrión, las malas condiciones e instalaciones en las que debía entrenar en su país fueron una gran dificultad. Él y sus compañeros de club se quedaron sin lugar para entrenar meses antes del Mundial, luego de ser desalojados de la piscina de la Universidad de Humacao. La situación fue tan crítica que Eladio apareció en el periódico local denunciando la falta de recursos, ya que no podía entender cómo un equipo con tan buen rendimiento se encontraba sin medios adecuados para practicar su deporte.

El sueño musical de Eladio Carrión



Al principio, a su entrenadora le sorprendió mucho que Eladio Carrión abandonara todo el esfuerzo invertido para alcanzar los Juegos Olímpicos por su ilusión de ser artista. Sin embargo, su decisión no era del todo inesperada. Desde muy pequeño, Eladio se había subido a tarimas a cantar sin ningún tipo de vergüenza. Se le veía tan contento sobre el escenario como cuando competía en una carrera importante.

La pasión por la música siempre estuvo presente en su vida, pero fue su amor por la natación el que dominó su tiempo y esfuerzo durante años. Este cambio de rumbo finalmente lo llevó a convertirse en un exitoso artista del trap, mostrando que su determinación y talento trascendieron más allá de las piscinas.