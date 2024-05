Sasha, hijo de Shakira, sorprende con presentación musical en Miami

Milan y Sasha, hijos de Shakira, de 11 y 9 años, respectivamente, sorprendieron el año pasado a todos los fanáticos de la barranquillera al aparecer cantando 'Acróstico' junto a ella. Ahora el menor de los hermanos impacta nuevamente al realizar una presentación en público en Miami.

El pequeño Sasha hizo parte de la 8ª Edición del Recital Anual de la academia musical Let It Be, a la que asistió en Miami junto a su hermano Milán, y deslumbró a todos con su interpretación de la canción 'Manos de tijera' del cantautor colombiano Camilo.

Sasha subió solo al escenario y se sentó frente al piano e interpretó la canción de uno de sus artistas favoritos. Entre el público destacó Shakira y Milán, quienes llenaron al menor de aplausos.

🎹 Watch Shakira’s son, Sasha, singing and playing the piano during a school recital!

🎹 Mira a Sasha cantando y tocando el piano durante un recital del colegio! pic.twitter.com/MzqVGKvFG6 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 27, 2024

En redes sociales se conocieron algunos videos del momento en el que Sasha subió al escenario. Los seguidores de la colombiana destacaron en los comentarios el parecido que tiene el menor con la voz de Shakira y el talento musical que heredó.

"Lo que se hereda no se hurta", "En una parte suena como Shaki", "Veo a un gran artista, igual a su mamá", "Tan parecido a su mamá", "Usa los mismos falsetes que mamá. Eso es genética", "El mismo timbre de voz que su mamá Shakira", "El niño nació con estrella y seguro brillará con luz propia en la música", se lee en las diversas reacciones.

Esta no es la primera vez que los hijos de Shakira demuestran que heredaron el talento musical de su mamá. Aunque durante sus años viviendo en España los menores pasaban más tiempo en clases de fútbol, desde que la artista se separó de Gerard Piqué los menores han estado demostrando que además del deporte están interesados en la música.

Cantaron con ella en 'Acróstico', en la que Sasha también interpretó el piano. Además, recientemente Milan también se presentó en un evento musical de su escuela como el baterista de una banda de rock que conformó con sus compañeros de clase.