Esto le costaría seguir a Oasis en su gira por Latinoamérica: entradas, vuelos y hospedaje

Uno de los hitos musicales que pasaran a la historia de este 2025 es el regreso de Oasis a los escenarios, luego de 16 años de la separación de la banda británica. Durante los próximos meses la agrupación de los hermanos Noel y Liam Gallagher estará recorriendo algunos de los mejores estadios del mundo, llevando una vez más sus grandes éxitos de los 90's a su público en vivo, empezaron el pasado 4 de julio en Cardiff, capital de Gales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El regreso de Oasis también llegará próximamente a Latinoamérica y, aunque Colombia se ha convertido en un destino para grandes espectáculos de artistas internacionales, en esta ocasión la gira Oasis Live '25 no tendrá parada en nuestro país. Es por eso que muchos fanáticos colombianos están pensando viajar a otros países como México 12 y 13 de septiembre), Argentina (15 y 16 de noviembre), Chile (19 de noviembre) y Brasil (22 y 23 de noviembre) para vivir la experiencia de ver a los Gallagher sobre el escenario. Algunos, más arriesgados y apasionados, están contemplando la posibilidad de seguir a los artistas en todas sus fechas. ¿Cuánto podría costar esta aventura y qué se debe tener en cuenta?



Precios boletas para Oasis en México, Argentina, Chile y Brasil

Ver a Oasis al menos una vez en cada ciudad permite vivir la gira sin duplicar el gasto en entradas. Esta sería la inversión por cada ciudad con precios estimados para zona general o campo:



Ciudad de México (12 o 13 sep): $808.000

Buenos Aires (15 o 16 nov): $1.298.000

Santiago de Chile (19 nov): $424.000

São Paulo (22 o 23 nov): $2.620.000

Total: $ 5.150.000

Ahora, si el fanático lleva toda una vida esperando el reencuentro de Oasis, nunca los ha visto en vivo y quisiera asistir a todas las fechas de la banda en Latinoamérica, repitiendo en Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, el valor aumentaría a unos $ 9.876.000. Cabe resaltar que esta sería una inversión ya hecha por el fanático, pues las boletas se agotaron en la mayoría de las arenas en Latinoamérica el día que se empezaron a vender.



Vuelos e itinerario para seguir a Oasis por Latinoamérica

Para el itinerario aéreo para seguir la gira con lógica debe tener en cuenta las fechas de los conciertos, para contemplar qué tan útil y económico es salir y regresar a Bogotá. Debido a que los conciertos en México son un mes antes que todos los demás, el fanático debería regresar a Colombia, pero si se planea bien, podría viajar entre Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo directamente.



Bogotá a Ciudad de México (ida y vuelta): $1.600.000 Bogotá a Buenos Aires (solo ida): $1.265.000 Buenos Aires a Santiago (solo ida): $495.000 Santiago a São Paulo (solo ida): $417.000 São Paulo a Bogotá (solo ida): $1.209.000 Total: $4.986.000

Tenga en cuenta que estos son precios estimados de plataformas de vuelos populares seleccionando las mejores opciones en comodidad y economía. También se tiene que considerar que están pensados en una persona que viva en Bogotá, desde otras ciudades del país debería agregarse el traslado a la capital, en caso de no tener opción de vuelos internacionales en su ciudad.



Alojamiento: comodidad para esta aventura

Para una sola persona, el tema del hospedaje también está relacionado con las preferencias, pero considerando a un fanático de Oasis que está buscando las mejores opciones y no gastar tanto en alojamiento se estiman estos precios, teniendo en cuenta que, en algunas ciudades, tendría que pasar más de una noche:



CDMX (2 noches): $564.000

Buenos Aires (2 noches): $808.000

Santiago (1 noche): $324.000

São Paulo (2 noches): $728.000

Total alojamiento: $2.424.000

Otros gastos a tener en cuenta

Para seguir a Oasis por Latinoamérica un fanático destinaría mínimo 7 días entre viajes y hospedaje en cada, por lo que podríamos estimar un tope de $200.000 diarios para gastos indispensables en comida y movilidad para un total de $1.400.000. De la misma forma, un tope de $300.000 para souvenirs de la banda en cada país, algo opcional.

Con todos estos precios estimados, algunos opcionales, un fanático colombiano que decida emprender la aventura de seguir a Oasis en su gira por Latinoamérica debería poner de su bolsillo un estimado de $14.260.000, en caso de ir a cuatro conciertos. Si el fanático decide ir a las siete fechas, el valor sería de $18.986.000.



Recomendaciones para no endeudarse más de la cuenta

Para emprender un viaje como este, destinado a cumplir un sueño musical más que al turismo, también se deben tener algunas recomendaciones básicas como comprar los boletos con anticipación, reservar vuelos con herramientas como Google Flights o Skyscanner para encontrar con los mejores precios, viajar con un equipaje ligero, evitar hoteles de lujo, evitar la compra de souvenirs o hacerlo solo el último día para evitar sobrecarga, revisar si su pasaporte está activo y si se necesita un documento adicional en otro país y, finalmente, consultar antes con tu banco la tarifa por retiros internacionales.

Publicidad

Esta definitivamente es una experiencia y oportunidad única para un fanático de Oasis de siempre. Aunque no es barato, para aquellos que han escuchado 'Live Forever' como un mantra, conservan cassettes con el logo de 'Definitely Maybe' o han llorado con 'Wonderwall', esto no será un gasto, sino una inversión emocional. Como dirían los Gallagher: “Don’t look back in anger... unless te perdiste este tour".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL