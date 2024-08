Se pronunciaron Los Inquietos del Vallenato por problema con Nelson Velásquez

La demanda de la agrupación Los Inquietos del Vallenato contra Nelson Velásquez por violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos tiene atentos a los seguidores de los artistas, especialmente, por la reciente condena contra Velásquez a cuatro años de prisión excarcelables y una millonaria multa.

Ante todo el revuelo causado, Los Inquietos del Vallenato decidieron hacer un comunicado público pidiendo a los seguidores que no se dejen llevar por las emociones.

¿Qué dicen Los Inquietos del Vallenato y sobre caso de Nelson Velásquez?

"Hacemos un llamado a la comunidad a mantener la calma y a no dejarse influenciar por información inexacta o incompleta. Recomendamos encarecidamente leer la sentencia completa", escribieron en el comunicado, y agregaron que próximamente realizarán una comunicación más extensa.

Por otro lado, Jair López, dueño y representante legal de Los Inquietos del Vallenato, habló con El Colombiano sobre el motivo por el que decidieron demandar a Nelson Velásquez, exintegrante del grupo vallenato, y los pormenores de este caso.

¿Por qué Los Inquietos demandan a Nelson Velásquez?

López destacó que los problemas con Nelson Velásquez vienen desde 2004, año en el que el artista se retiró de la agrupación para emprender su camino como solista. "No queremos que tenga dificultades y problemas, sino que él utilice los medios propios y las canciones de él para seguir su carrera y que deje quieto lo de nosotros".

El hombre recalcó que "él sigue cantando nuestras canciones. El sábado pasado (24 de agosto), en una presentación en Envigado, interpretó todos los temas de propiedad de Los Inquietos del Vallenato". Agregó que en el año 2005 hubo "un acuerdo que quedó escrito, pero que no se cumplió en su totalidad por el artista".

Para finalizar, el hombre que demandó a Nelson Velásquez señaló que "estamos abiertos al diálogo, pero exigimos respeto. No descartamos nada; es más, yo me reuní con él hace 8 meses y le dije que lo importante es que ya no se equivocara más y que siga y haga su carrera".