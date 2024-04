Shakira asegura que "es una suerte no tener marido"

Shakira decidió hablar una vez más sobre su actual estilo de vida como madre soltera y, aunque reconoció que hay más desafíos, señaló que ahora agradece estar soltera para poder enfocarse en su carrera musical. La cantante aseguró que por muchos años su expareja la hizo sentir culpable por trabajar, por lo que decidió quedarse en casa.

En medio de la promoción de Las mujeres ya no lloran, su nuevo álbum, Shakira ha revelado en diversas entrevistas el proceso creativo detrás de cada una de las canciones de este trabajo, las cuales nacieron mientras la famosa se separaba de Gerard Piqué, padre de sus hijos.

En un reciente diálogo con la revista Aló, la barranquillera aseguró que tras el dolor que le produjo la separación, ahora piensa que "es una suerte no tener marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo".

Shakira se sentía culpable por trabajar

La intérprete de Monotonía explicó en la entrevista que durante sus años como pareja de Gerard Piqué tuvo una relación de "amor y odio" con su carrera musical. Aunque siempre ha sido su vocación hacer música, durante su vida en Barcelona creía que su prioridad debía ser su familia y no su trabajo.

"Cada vez que tenía que ir al estudio para trabajar sentía que estaba dejando a mi familia desatendida. Así que hubo momentos en los que realmente no los disfruté. Me sentía culpable, desgarrada, pero ahora es totalmente diferente", reveló.

Shakira agregó que en la actualidad, viviendo en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, ha descubierto que puede trabajar y atender a su familia. Aseguró que los menores de edad "entienden lo importante que es para mí hacer música, lo relevante que es seguir siendo productiva y son realmente maravillosos, entienden y me apoyan".

Como una madre soltera, reconoció que la vida "es más difícil", pero está más feliz porque "siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva que no sentía antes".