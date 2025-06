Shakira hace importante anuncio para sus conciertos en Miami: tendrá grandes invitados

A pesar de las complicaciones que han causado la cancelación de algunos conciertos de Shakira a lo largo de su gira mundial con Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante colombiana sigue demostrando no solo su talento, sino su compromiso con darles el mejor espectáculo a sus seguidores, quienes le han respondido agotando boletería en grandes estadios de Latinoamérica y Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio del desarrollo de la gira, la barranquillera ha dado una importante noticia para todos los fanáticos que irán a verla los próximos 6 y 7 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Además de poder disfrutar del espectáculo que ya ha sido calificado en el Top 10 mundial de giras, según Billboard, también tendrán uno de los conciertos con mayor cantidad de invitados a lo largo del tour.

¿Quiénes serán los invitados a los conciertos de Shakira en Miami?

Las dos noches de Shakira en el Hard Rock Stadium estarán marcadas por el acompañamiento de grandes colegas de la cantante. Por ahora, la barranquillera ha confirmado la presencia de tres grandes estrellas de la música latina: Alejandro Sanz, quien ya acompañó a la cantante en uno de sus conciertos y con quien recientemente lanzó una nueva canción; Ozuna, con quien interpreta su canción 'Monotonía' y Manuel Turizo, el colombiano con el que canta 'Copa vacía'.

La colombiana y el español compartieron escenario en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Foto: @shakira

Publicidad

Hay gran expectativa entre los fanáticos de la barranquillera por el posible anuncio de un cuarto invitado sorpresa que ella todavía no ha revelado. En las redes sociales hay especulaciones por la llegada de otro colombiano al escenario en Miami, como Maluma -con quien compartió escenario en Medellín- o Karol G, un junte que los seguidores de ambas artistas esperan con ansías.

Próximos conciertos de Shakira

"Nada es más doloroso para un artista que tener que cancelar conciertos con lleno total en estadios, como en Boston y Washington, por razones más allá del control de uno", escribió Shakira en su cuenta de Instagram luego de tener que cancelar dos conciertos de su gira en Estados Unidos por motivos que se salen de sus manos.

Publicidad

La artista colombiana agradeció a todos los fanáticos que la han apoyado en el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, quienes han estado demostrándole su cariño en los buenos momentos y también en los no tan buenos. "Hemos navegado juntos por cada bache del camino y ustedes siempre me han llevado al otro lado. Los quiero con todo", concluyó.

Crédito: Chris Cornejo

Por ahora, los fanáticos de Shakira en Boston y Washington están a la espera de que la artista colombiana anuncie nuevas fechas para estos conciertos que quedarán en deuda. Esto recuerda a los fanáticos de la colombiana en Perú y Chile que a finales de este año la barranquillera también tiene reprogramados los conciertos que no pudo realizar en su momento en ambos países.

Así las cosas, las fechas pendientes de Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran por Estados Unidos son:



4 de junio – Orlando, FL – Camping World Stadium

6 de junio – Miami, FL – Hard Rock Stadium

7 de junio - Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Florida

11 de junio – Arlington, TX – Globe Life Field

13 de junio – San Antonio, TX – Alamodome

15 de junio – Houston, TX – Toyota Center

20 de junio – Inglewood, CA – SoFi Stadium

22 de junio – Phoenix, AZ – Footprint Center

26 de junio – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

28 de junio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL