Ella es Gale, la artista que abrió los conciertos de Shakira en Medellín

Después de 29 años, Shakira regresó a Medellín con su gira de Las Mujeres Ya No Lloran. Además de las sorpresas que la barranquillera anticipó para sus dos noches en Medellín , la artista también reveló que tendría una telonera, algo que no sucedió con sus conciertos en otras ciudades del país. La artista afortunada fue Gale, una cantante puertorriqueña.

¿Quién es Gale?

Su nombre real es Carolina Isabel Colón Juarbe y nació el 16 de mayo de 1993 en Arecibo, Puerto Rico, aunque desde muy joven se radicó en Miami en busca de lograr su sueño de convertirse en cantante. "Desde que mudé a Miami pensé que necesitaba que mi proyecto como artista tuviera un nombre. Fue una búsqueda, Gale viene de galaxia, también un poquito de gala, la musa de Salvador Dalí y también llegó en un sueño, porque soy una persona que está bastante conectada con mis sueños", explicó a El Colombiano.

Gale lanzó su primer álbum a sus 30 años, aunque compone canciones desde los 7. En poco tiempo logró conquistar a los oyentes boricuas con su novedoso estilo, tanto que fue escogida por Shakira para ser el show de apertura de sus dos noches en Medellín. En sus redes sociales la cantante puertorriqueña resaltó que la colombiana es una de sus artistas favoritas, con grandes influencias en su propio proyecto, por lo que abrir sus conciertos en la capital antioqueña para ella fue un sueño hecho realidad.

Aunque este es un gran empujón para su carrera como artista, Gale ha trabajado con grandes artistas como compositora. A sus 30 años ha trabajado en la composición de temas como 'Se te nota', de Guaynaa y Lele Pons; 'Santo', de Christina Aguilera con Ozuna; 'Brujería', también de Aguilera; 'Me gusta', de Anitta con Cardi B; y 'Ojalá' de Juanes. "No me despierten de este sueño. Me lo disfruté de principio a fin, acompañada de mi familia, amigos y equipo maravilloso. Medellín, verlos cantar se sintió TAN mágico! Los amo ♥️ Gracias por recibirme y llenarme de tanta energía", escribió la artista en sus redes tras los conciertos.

Detalles de los conciertos de Shakira en Medellín

Muchos fanáticos de la colombiana estaban emocionados por el regreso de Shakira a Medellín , luego de que una falla en el techo del escenario hiciera cancelar la fecha programada para febrero. La artista barranquillera no solo reprogramó la fecha, sino que le dio a los paisas una segunda noche de concierto y, por primera vez en su gira, invitados especiales sobre el escenario. Aunque en un principio se rumoró que eran Maluma y Karol G , fue acertado con el paisa, pero el segundo invitado realmente fue Carlos Vives, gran amigo de Shakira.

"Buenas noches, Medellín. ¡Qué emoción estar en mi país! ¿Saben hace cuánto estaba deseando volver aquí a Medellín? Qué linda está esta ciudad. Con razón todo el que viene aquí no se quiere ir. Gracias por esperarme y gracias por volver", expresó la barranquillera en su primera noche al salir al escenario. Durante la primera noche sorprendió a todos con la aparición de su amigo y compatriota Maluma , con quien interpretó 'Chantaje'; mientras que en la segunda subió a Carlos Vives al escenario para interpretar 'La bicicleta'.

Maluma fue el invitado de la primera noche de Shakira en Medellín - Foto: Páramo Presenta

En medio de una profunda emotividad, la superestrella reveló que cumplirle a Medellín, luego de los inconvenientes , y así mismo a Chile, no ha sido fácil para su equipo de trabajo, por lo que los homenajeó en vivo. "Hoy quiero darle las gracias a mi equipo que trabaja arduamente para realizar estos shows. Ellos han interrumpido sus vacaciones, precisamente, para poder volver lo más rápido que se pudo y cumplir con mi público en Medellín", resaltó.

