Shakira preocupó con caída en concierto e impactó con su dominio del francés: "Nadie se salva"

Shakira sigue dando sorpresas en sus conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Norteamérica, además de invitados de lujo como Rauw Alejandro, Ozuna, Wyclef Jean, Pitbull y Alejandro Sanz, hay otros momentos que han quedado en la memoria de los fanáticos de la colombiana y de la misma artista. En su más reciente show en el Centre Bell de Montreal, Canadá, la barranquillera dejó dos grandes momentos que demostraron su profesionalismo y talento.

Esta vez Shakira brilló no solo por su energía desbordante o sus movimientos hipnóticos sobre el escenario, sino también por la manera en la que la barranquillera enfrentó un pequeño percance que tuvo al sufrir una caída sobre el escenario. En lugar de esconderlo, la artista decidió tomárselo con humor y compartirlo ella misma en redes sociales. A eso se suman las repetidas ocasiones en las que la colombiana interactuó con el público canadiense en francés, incluso interpretándoles en ese idioma una canción.

Shakira se cayó, pero se levantó bailando

Mientras interpretaba una de sus canciones más movidas, 'Whenever, wherever', Shakira se resbaló en el escenario y terminó en el piso. Como toda una profesional, se levantó de inmediato, entre risas y sin perder el ritmo ni la sonrisa. Después de finalizado el concierto, fue la misma artista la que publicó el clip del momento en sus redes sociales con una dosis de sarcasmo y buen humor.

La colombiana demostró que lo importante no son las caídas, sino levantarse con estilo. "Es que de las caídas nadie se salva", escribió en su cuenta de Instagram al compartir el video del momento, en el que se puede ver que la reacción de la artista en ese momento fue reírse de sí misma y levantarse rápido para seguir con el show. Los fans no tardaron en aplaudir su actitud: “¡Diva hasta cuando se cae!”, “Ni cayéndose deja de ser icónica”, y “Me caigo yo y me desmayo del susto… ella se cae y sigue bailando” fueron algunos de los comentarios más populares.

Shakira canta y encanta en francés

Pero no todo fueron tropiezos, uno de los momentos más comentados del show de Shakira en Montreal, Canadá, fue cuando la colombiana se dirigió al público en un perfecto francés, agradeciendo la energía de sus fans y demostrando que su conexión con el público va más allá del idioma. “Merci beaucoup, Montréal. Je suis très heureuse d’être ici ce soir avec vous! (Muchas gracias, Montreal. ¡Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes!)”, dijo la cantante entre aplausos.

No solo fue eso, durante una parte especial del concierto Shakira sorprendió a los fanáticos interpretando, por primera vez en esta gira su cover de 'La quiero a morir', pero lo que más impactó y emocionó a los asistentes es que la colombiana la interpretó en francés, es decir, interpretó 'Je l'aime à mourir', el clásico de Francis Cabrel. La cantante dejó a todos boquiabiertos y se ganó una ovación de pie por parte de los canadienses y sus seguidores en redes sociales. Aunque Shakira ha cantado en varios idiomas a lo largo de su carrera, este gesto fue un guiño especial al público francófono de Quebec, que lo recibió como un acto de respeto y cercanía.

A lo largo de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante colombiana ha demostrado su versatilidad interpretando sus canciones y otras en español, inglés, portugués y ahora francés, destacando como la única artista global con la asombrosa capacidad de haber interpretado canciones hasta en 6 idiomas, ya que incluye en su repertorio temas en catalán e italiano.

