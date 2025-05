Shakira y la novia de Alejandro Sanz impactan al mundo con su parecido: "Gemelas"

Shakira y Alejandro Sanz revolucionaron a miles de fanáticos en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en el inicio de la gira Las Mujeres Ya No Lloran en Estados Unidos. Además de los presentes, los videos de la interpretación que hicieron juntos de 'La Tortura' se hacen virales en redes sociales, pero no ha sido lo único que ha llamado la atención de los internautas, un particular detalle en la publicación de la novia del español, luego del concierto, es tema de debate.

Desde hace varios meses se confirmó que Alejandro Sanz tenía una nueva novia, aunque el artista no lo había dado a conocer en sus redes sociales, fueron fotografiados por reporteros que rápidamente identificaron que la mujer es la actriz española Candela Márquez, 20 años más joven que el cantante. Márquez acompañó a Sanz al concierto con Shakira y causó revuelo.

¿Quién es la novia de Alejandro Sanz y por qué su apariencia causa revuelo?

Luego del evento, Candela Márquez publicó una galería de imágenes y videos de su experiencia acompañando a su pareja en el evento con la colombiana y escribió: "Sin lugar a dudas… una de las mujeres más hermosas y talentosas de todos los tiempos". Las fotos de Candela y Shakira juntas han sorprendido al mundo y a los fanáticos de ambos artistas, pero no por el encuentro entre ellas, sino por el parecido que hay entre las dos.

Shakira y Candela Márquez posaron juntas en el concierto - Foto: @candelamarquezh

En los comentarios de la publicación de Candela no solo se le felicita por la oportunidad que tuvo de conocer a Shakira, sino que muchos internautas quedaron sorprendidos por el parecido que hay entre las dos. "Entonces sabemos que Alejandro siempre estuvo enamorado de Shak"; "Bellas las dos, parecen gemelas"; "Creo que todos estaban esperando esa foto juntas"; "Parecen hermanas"; "Tu cabello igual al de Shakira"; se lee en las diversas reacciones.

Lo que se sabe sobre Candela Márquez

Sobre Márquez se sabe que nació el 28 de febrero de 1988 en Valencia, España, lo que quiere decir que tiene 36 años, 11 menos que Shakira y 20 menos que Alejandro Sanz. Es reconocida por su participación en producciones españolas como La fuga, Muchacha italiana viene a casarse o Las buchonas. También tiene experiencia en el cine con cintas como Nos vemos en el cielo y Tarancón, el quinto mandamiento.

El parecido entre Candela Márquez y Shakira ha sido tema de discusión desde hace varios años. De hecho, la famosa actriz participó en el reality Mira Quién Baila en el año 2018 y allí, aprovechando su cabellera similar a la de la colombiana, bailó Hips Don't Lie de Shakira.

El tierno mensaje de Alejandro Sanz a Shakira

La colombiana y el español compartieron escenario en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Foto: @shakira

A su vez, Alejandro Sanzhizo una publicación en la que también resumió su experiencia acompañando a Shakira en uno de sus primeros conciertos en Estados Unidos con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Este era un encuentro que los fanáticos de ambos estaban esperando desde hace tiempo, pues desde que ambos colaboraron en 'La Tortura', en 2009, no solo se convirtieron en un dúo musical muy querido, sino que la química entre los dos encendió rumores de una relación que sus seguidores, incluso todavía, esperan que algún día ocurra.

"Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma", escribió el cantante español en sus redes luego de su participación en el concierto de Shakira. Ella, por su parte, también le dedicó una conmovedora publicación en la que resaltó que, a pesar del paso de los años, lo que ambos hacen cuando están juntos sobre el escenario es de otro planeta. "Alejandro Sanz cómo te ovacionaron anoche!!!

Podrán pasar mil años con otros mil más pero lo que nos pasa en el escenario seguirá siendo único!", aseguró.

