Shakira se pronuncia tras cancelar su concierto en Chile: "Tengo la certeza de que volveré"

La noticia de la cancelación del concierto de Shakira en Chile tiene consternados a todos los seguidores de la colombiana que se han visto afectados por esta situación. Este es el tercer concierto del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour cancelado en Latinoamérica, contando uno en Lima, Perú, y el de Medellín, en Colombia.

Luego de que la empresa local se pronunciara, señalando que el evento no se podía llevar a cabo por "inconvenientes técnicos ajenos al artista". La cantante colombiana envió un emotivo mensaje a todos sus fanáticos, explicando lo difícil que también es para ella y su equipo no cumplir con lo que tenían planeado.

El mensaje de Shakira a los chilenos

A través de sus historias de Instagram, Shakira compartió el siguiente mensaje:

A mis fans: Ustedes, que me han acompañado por más de treinta anos conocen más que nadie mi ética profesional y cuanto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor.

Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable para mis fans, como la que se merecen y como hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando. Cada noche sobre el escenario es una gran fiesta donde celebramos nuestra conexión, el cariño y las emociones que nos unen y ver sus caras de alegría y el brillo en sus ojos, es en gran parte lo que me hace levantarme cada día con ganas de celebrar la vida.

Shakira se presentó en el estadio El Campín la noche del 26 de febrero - Foto: AFP

Así que pueden imaginar cuán doloroso es para mí como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir hasta este país que tanto quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción.

Cuando un artista viaja a un país, su producción y su equipo entran a depender directamente de los productores locales. Mi staff y yo confiamos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas por nuestra parte para que se pudiera dar un show de la magnitud de este.

El tour de Las mujeres ya no lloran, que quise empezar desde mi casa, Latinoamérica, es la gira más grande de mi carrera y actualmente, una de las producciones más grandes del mundo, con un escenario que pesa 62 toneladas. Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mia propia.

Hay dos cosas que jamás comprometería y es la seguridad de mi equipo y la de mis fans, y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen. Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control.

Aun así, tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido a altura de lo que se merecen, aunque yo misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga mi escenario. Sé que cuento como siempre con su comprensión y cariño. Porque una loba es una con su manada, hasta en los más difíciles desafíos.

