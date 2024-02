Shakira y Alejandro Sanz sorprenden con reencuentro en Miami: "Soy como su muñequito"

Shakira y Alejandro Sanz sorprendieron a sus fanáticos con un nuevo reencuentro. La pareja de cantantes, que por años ha sido vinculada sentimentalmente por sus seguidores, aunque ellos siempre se refieren a su relación como una gran amistad, tuvo una bonita cita en Miami.

La que mostró el importante momento fue Shakira en sus historias de Instagram. La colombiana registró el instante en el que está realizándose un cambio de look en una peluquería. "Así si me gusta ir a la 'pelu'", dice la cantante y toma la mano de alguien que está al lado suyo y entonces se descubre que la acompaña Alejandro Sanz.

Por su parte, Alejandro Sanz señala a la barranquillera y dice: "Me ha cambiado el look. Es que le gusta jugar con mi look, soy como su muñequito y me va cambiando cositas". El comentario del español hace reír a Shakira, pero responde afirmativamente.

De hecho, la colombiana añade unas palabras a su colega y le dice que "tú te tienes que dejar guiar de mí para el tema del look, yo soy tu asesora y si hay algún reclamo de tus fans es conmigo. Si hay alguna opinión femenina, conmigo se las tiene que ver".

Minutos después, Shakira mostró el resultado del cambio de look que le hizo a su amigo Alejandro Sanz y aseguró que le encantó. "¡Chicas! Se los he dejado divino, de nada", escribió la cantante colombiana.

El video se difundió después en muchos perfiles y programas de farándula en los que los fanáticos nuevamente se emocionan por la cercanía de los cantantes. "Hubiera sido la pareja perfecta", "¿Qué le costaba enamorarse de él?", "Ellos dos siempre han tenido un química tan bonita", "Siempre los quise ver juntos", "No jueguen con mis ilusiones", "¿Por qué no se casan de una vez?".

Luego de su separación de Gerard Piqué, a Shakira se le ha vinculado románticamente con otros hombres como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Jimmy Butler, Rafael Arcaute y Julian Edelman. Sin embargo, los fanáticos de la barranquillera no olvidan la química que, desde hace varios años, la cantante tuvo con su colega Alejandro Sanz.